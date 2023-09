Mailand / München (ots) -Save The Duck, die zu 100% animal-free Fashionbrand, war das erste Modeunternehmen in Italien, das 2019 als B Corp zertifiziert wurde und einen Score von 95 erreichte. Die B-Corp-Zertifizierung ist freiwillig und zeichnet Unternehmen aus, die die höchsten Standards an Verantwortung und Transparenz bei ESG-Kriterien erfüllen.Als B Corp ist Save The Duck Teil einer weltweiten Bewegung von Unternehmen, die Nutzen und Gewinn in Einklang bringen, die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt messen und somit Unternehmen als positive Kraft nutzen wollen.Die B-Corp-Community ist für Save The Duck auch eine Inspirationsquelle, um neue Ideen zu entwickeln und sich Herausforderungen zu stellen, die Wachstum und Verbesserung gewährleisten.Dieses Jahr ist Save The Duck stolz auf die Erneuerung seines B Corp-Zertifikats mit einem Score von 108,4. Dank dieses neuen, noch besseren, Ergebnisses ist das Unternehmen nun "Best Performer Apparel" in Italien, im Bereich Oberbekleidung steht es an erster Stelle in der Europäischen Gemeinschaft und liegt unter den ersten auf globaler Ebene (zum Zeitpunkt der Rezertifizierung am 12. Juli 2023).Hinter diesem Ergebnis stehen zahlreiche Maßnahmen des Unternehmens, um sein Engagement für Umwelt, Mensch und Tier zu stärken. Save The Duck hat unter anderem den Anteil an recycelten Stoffen erhöht, den Einsatz von zertifizierter erneuerbarer Energie forciert und wichtige Lieferanten in seinen regenerativen Weg eingebunden."Dies ist nur ein kleiner Teil der Maßnahmen, die die Marke zu diesem großartigen Ergebnis geführt haben. Ich möchte mich bei all unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir sind uns bewusst, dass wir ohne die Unterstützung und Hilfe aller ein so hervorragendes Ergebnis nicht hätten erzielen können. Eine Leistung, die beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und die uns anspornt, noch größere Ziele zu erreichen", so Nicolas Bargi, CEO und Gründer, Save the Duck.Pressekontakt:Save the Duck Pressekontakt:THINK INC. Communications GmbHTel.: +49 (0)89-72 46 76 -23, dvg@thinkinc.deOriginal-Content von: Save the Duck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171683/5593098