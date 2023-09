München (ots) -Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners GmbH (mgm) wächst konstant und justiert das Leitungsgremium nach: Zum Stichtag 1. September zählt mgm weltweit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zudem gibt es neue Leitungsfunktionen. Neu in der nun zehnköpfigen Geschäftsleitung sind Beate Harr, seit 2017 Head of Finance, und Gertrud Rossa, seit 2012 Head of HR. Außerdem wurde Dr. Steffen Weber, bereits seit 2008 in der mgm-Geschäftsleitung, von den Gesellschaftern zum zweiten Geschäftsführer berufen.Die Marke von 500 Mitarbeitenden hatte mgm Ende 2016 erreicht, zuletzt sind allein seit Januar 2022 knapp 200 feste Stellen neu hinzugekommen. Nun konnte das HR-Team beim traditionellen Welcome Day für neue Mitarbeitende in der Münchener Zentrale sowie am jüngsten Standort in Porto (Portugal) die Überschreitung der 1000er-Schwelle feiern. Hamarz Mehmanesh, Gründer und CEO von mgm: "Das ist ein besonderer Meilenstein, auf den ich mich sehr gefreut habe. Vor knapp 30 Jahren hatten meine Mitstreiter und ich nicht daran gedacht, jemals so groß zu werden. Ein Traum wird wahr."Zentrale Expertise für die GeschäftsleitungBereits einige Wochen vorher ist die Erweiterung der Geschäftsleitung vollzogen worden. Hamarz Mehmanesh: "Beate Harr und Gertrud Rossa haben über viele Jahre mit Kraft, Kompetenz und guten Ideen mgm geprägt und vorangebracht. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer exzellenten Expertise in Finance und HR neue Perspektiven in das mgm-Board einbringen und die kommenden Wachstumsschritte mitgestalten werden."Mit der Berufung von Steffen Weber zum zweiten Geschäftsführer werden zudem die formalen Anforderungen auf weitere Schultern verteilt. "Steffen Weber betreut schon lange und erfolgreich unsere Akquisitionstätigkeiten und kennt sich in gesellschaftsrechtlichen Fragen bestens aus. Seine Berufung ist ein logischer Schritt für mehr Effizienz bei der Steuerung aller Gruppenaktivitäten", sagt Mehmanesh.Beate Harr besitzt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzwesen. Bevor sie zu mgm kam, verantwortete sie als Vorstandsmitglied den Bereich Finanzen und Organisation einer Wertpapierhandelsbank. Beate Harr freut sich besonders, dass die Geschäftsleitung nun weiblicher wird. "Damit zeigt mgm nach innen und außen verstärkt die Werte, die wir schon lange leben. Auch als Mitglied der Geschäftsleitung werde ich mich mit Engagement und Leidenschaft für die fortlaufende Anpassung unserer Finanzprozesse und -strukturen an unser internationales Wachstum und unseren weiteren Erfolg einsetzen."Gertrud Rossa arbeitet seit mehr als 15 Jahren bei mgm im Personalbereich, den sie als HR-Verantwortliche maßgeblich mit aufgebaut und ausgestaltet hat. "Es ist wunderbar, im Kreis der Geschäftsleitung aktiv mitwirken zu dürfen. Besonders liegt mir am Herzen, unsere außergewöhnlich persönliche Firmenkultur, die jeden einzelnen Menschen in seiner individuellen Art wertschätzt und respektiert, bei der weiteren Entwicklung der mgm-Gruppe zu bewahren", sagt Gertrud Rossa. "Ich werde mich weiterhin mit viel Energie für professionelle Personalarbeit als wichtigen Erfolgsfaktor engagieren."Dr. Steffen Weber hat über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung und kann auf 25 Jahre Arbeit in leitenden Funktionen zurückblicken. Er kam 2003 zu mgm und hat den Lösungsbereich für die Retail-Branche maßgeblich mit aufgebaut. "Ich hatte das große Glück und das Privileg in den letzten knapp 20 Jahren ein Teil der mgm-Familie zu sein. Für mich war und ist das ein Traum."Über mgmmgm technology partners ist ein internationales Software-Unternehmen, das auf die Entwicklung von individuellen Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Basis ist vermehrt die eigene Low Code-Plattform A12. Hauptsitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist München. Mittlerweile hat mgm Büros in 19 Städten, darunter in den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag und Da Nang sowie Ho Chi Minh City (beide Vietnam) sowie Alexandria nahe Washington D.C. (USA). Insgesamt sind über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. An der Spitze steht mit Hamarz Mehmanesh einer der Gründer und Teilhaber. Seit 2006 ist mgm eine Division der Allgeier SE in München. Zusammen mit den spezialisierten Tochterfirmen mgm consulting partners (https://www.mgm-cp.com/) (Managementberatung für CIO Advisory, Organisationsentwicklung und Change-Management), mgm security partners (Web Application Security), mgm integration partners (https://mgm-ip.de) (SAP-Prozessoptimierung) und Quality First Software (https://www.qfs.de) (Testautomatisierung) deckt mgm eine große Bandbreite der Digitalisierungsthemen ab.

www.mgm-tp.com // https://insights.mgm-tp.com