Die Verbraucher werden ihren PC dank der KI in Zukunft wieder lieben, verspricht das Unternehmen. Welche Pläne es verfolgt.

Der Computerkonzern Dell hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street auf breiter Ebene übertroffen. Sowohl die Ergebnisse für die abgelaufenen drei Monate übertrafen die Prognosen der Analysten als auch die Erwartungen für das laufende Quartal und das Gesamtjahr. Die Aktie schnellte in den USA nachbörslich über zehn Prozent hoch und notierte zuletzt bei 61,13 US-Dollar 8,7 Prozent höher.

Das starke Ergebnis von Dell reiht sich in einen ganzen Strom von optimistischen Berichten diese Woche aus dem Technologiesektor ein. Zwar hatte der größte Konkurrent von Dell, der Drucker- und PC-Anbieter HP Inc (Privatkunden), enttäuscht, deutlich bessere Zahlen als erwartet kamen jedoch von Unternehmen wie Salesforce, Okta, Crowdstrike, Ciena und Hewlett Packard Enterprise (Geschäftskunden). Angetrieben wurden die Verkäufe im Techsektor nicht zuletzt durch die immer größere Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) in allen Bereichen der Branche.

"Die Killer-Applikation der KI wird sein, dass Sie Ihren PC wieder lieben werden", sagte Clarke im Interview mit Barron's. Er fügte hinzu, dass Dell im nächsten Jahr damit beginnen werde, KI-fokussierte PCs auf den Markt zu bringen, die wahrscheinlich mehr Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Rechenleistung als die aktuellen Modelle haben werden, um KI-Workloads zu bewältigen.

Clarke geht davon aus, dass in einem Jahr neue PCs über integrierte KI-Verarbeitungsfunktionen für Anwendungen wie das Sortieren von persönlichen Informationen und das Erstellen von Dokumenten verfügen werden. Er glaubt, dass dieser Trend zu einer neuen Konzentration auf die Leistung lokaler Computer führen wird - eine Abkehr vom jüngsten Trend, bei dem der Großteil der Verarbeitung in der Cloud stattfindet.

Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 89,5 und 91,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 6,30 US-Dollar pro Aktie. Damit liegt das Unternehmen deutlich über dem Analysten-Konsens von 86,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn von 5,56 US-Dollar pro Aktie.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

