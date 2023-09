NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Die negativen Kursreaktionen einiger Versorgerwerte auf die Warnung des dänischen Erneuerbaren-Energien-Anbieters Orsted vor möglichen Wertberichtigungen seien übertrieben gewesen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn Unternehmen wie RWE, EDP, SSE und Iberdrola hätten die meisten der Orsted-spezifischen Probleme im Offshore-Bereich nicht. Zudem hätten seine "Top-Picks" Engie und Enel weiterhin beträchtliches Aufwärtspotenzial./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 15:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129