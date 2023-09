Mainz (ots) -Ob Asterix, Superman oder Naruto - jede Generation hat ihre Comic-Helden. Doch welche kreativen Köpfe stecken hinter diesen Charakteren? Wo und wann entstanden die ersten Bilder-Geschichten? "Bäm! - Die Geschichte des Comics" von Philipp Zimmermann geht auf Entdeckungsreise in Deutschland, den USA, Frankreich, Belgien und Japan. 3sat zeigt den Film am Samstag, 9. September 2023, um 23.30 Uhr. "Bäm! - Die Geschichte des Comics" ist als vierteilige Reihe bereits seit 24. August 2023 auf ARD Kultur zu sehen.Eingebettet in eine eigene Comic-Story beleuchtet "BÄM! - Die Geschichte des Comics" die Entwicklung in Deutschland, den USA, Frankreich, Belgien und Japan. Wie zum Beispiel Superman den Ku-Klux-Klan besiegte, wie eine Comic-Figur einen Zeitungskrieg auslöste und den Begriff "Yellow Press" prägte. Dass die Comic-Übersetzerin Erika Fuchs mit ihren Lautmalereien mehr Wörter in die deutsche Sprache eingebracht hat als Goethe. Oder dass das weltweit erfolgreichste Manga "One Piece" von "Wickie und die starken Männer" inspiriert wurde.Die Comic-Rahmenhandlung von "BÄM!" dreht sich um ein Kurhotel für gescheiterte Comic-Figuren. Hier erlebt eine Therapeutin, wie viel Einfluss die Comic-Welt auf ihr eigenes Leben hat. Die Ankunft eines neuen Patienten stellt ihr Leben komplett auf den Kopf und sie sieht sich gänzlich neuen Fragen ausgeliefert: Was ist Realität? Was ist Fiktion? Schnell merkt sie: Im Comic ist alles möglich! Und während im Kurhotel die Hölle los ist, zeichnet "BÄM!" die Geschichte des Comics nach und würdigt die unglaubliche Kreativität und Leidenschaft, die in jeder einzelnen Geschichte steckt.Besonderes Highlight: Als Sprecherinnen und Sprecher sind die deutschen Synchronstimmen von internationalen Filmstars zu hören - von Arnold Schwarzenegger (Bernd Egger), Liv Tyler (Elisabeth Günther), Orlando Bloom (Philipp Moog) bis Emma Watson (Gabrielle Pietermann), Brie Larson (Yvonne Greitzke), Eva Mendes (Sandra Schwittau) und Steve Buscemi (Santiago Ziesmer).Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download( (https://presseportal.zdf.de/presse/baem)nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/baem-die-geschichte-des-comics-1-44),den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Log-in)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5593144