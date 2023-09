Die Aktie von Hexagon Composites hat an der Heimatbörse in Oslo ein frisches 52-Wochen-Hoch markiert. Doch damit dürfte das Potenzial des Wertes, der in AKTIONÄR-Ausgabe 31/23 als potenzieller Verzehnfacher vorgestellt wurde, noch nicht ausgereizt sein. Denn die Wachstumsaussichten für den Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen sind glänzend.Das Unternehmen generiert über 60 Prozent seines Umsatzes in Nordamerika. Und der Markt wird immer wichtiger. Denn erneuerbares Erdgas (RNG) erfreut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...