DJ MARKT USA/Gut behauptet - Arbeitsmarktdaten im Blick

Am Freitag zeichnet sich an den US-Börsen ein gut behaupteter Handelsauftakt ab. Letztlich dürften jedoch die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten für August die Richtung vorgeben. Volkswirte schätzen, dass sich der Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat etwas abgeschwächt hat und die Stundenlöhne weniger stark gestiegen sind als im Monat davor.

Andere Daten vom Arbeitsmarkt hatten in den vergangenen Tagen kein eindeutiges Bild von der Lage gezeichnet. Ein Rückgang der Stellenausschreibungen im Juli und ein schwächerer ADP-Arbeitsmarktbericht für August hatten am Dienstag und Mittwoch Hoffnungen genährt, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt abkühlt und der Druck auf die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen nachlässt. Am Donnerstag hatte dann ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder Zweifel an dieser Annahme aufkommen lassen.

Neben dem Arbeitsmarktbericht werden die August-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von S&P Global und ISM sowie Daten zu den Bauausgaben im Juli veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse geben Broadcom vorbörslich um 4,2 Prozent nach. Das Halbleiter- und Softwareunternehmen hat für das dritte Geschäftsquartal über den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Der Ausblick fiel aber nur im Rahmen der Markterwartungen aus. Dell (+9,8%) überraschte dagegen positiv mit den Zahlen zum zweiten Quartal.

September 01, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)

