Die Palantir-Aktie ist am Donnerstag um über acht Prozent gefallen. Zuvor hatte ein Analyst von Morgan Stanley den Titel herabgestuft. Cathie Wood nutzt diese Gelegenheit - und kauft nach.

Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, hat sein Rating für die Palantir-Aktie von "Equal Weight" auf "Underweight" gesenkt, das Kursziel aber von acht auf neun US-Dollar angehoben. Dieses Kursziel impliziert ein mögliches Abwärtspotenzial von 40 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

"Der kurzfristige Optimismus in Bezug auf den KI-Produktzyklus und die Bewertungsprämie führen zu einem ungünstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis bei den Aktien, da die Sichtbarkeit der Monetarisierung der AIP [Plattform für künstliche Intelligenz] immer noch gering ist", so Weiss in seiner Forschungsnotiz.

Palantir-Aktien haben in diesem Jahr im Zuge des Hypes um Künstliche Intelligenz um 134 Prozent zugelegt. Das Unternehmen hat sich jedoch nicht dazu geäußert, wie es mit seiner KI-Technologie Geld verdienen will. "Wir werden herausfinden, wie wir sie zu Geld machen können", zitiert Barron's den CEO Alexander Caedmon Karp von der Bilanzkonferenz am 7. August. "Zuerst bringen wir dem Markt bei, was es ist. Wir bringen die Leute an Bord, dann werden wir dafür Geld verlangen."

Diese Aussage beunruhigt den Morgan Stanley-Analysten. "Die KI-Euphorie spiegelt sich bereits in der Bewertung wider, aber es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis sie sich materialisiert", so Weiss. "Das Unternehmen hat klar kommuniziert, dass es noch keine Monetarisierungsstrategie für seine Lösung festgelegt hat."

Nach der Herabstufung durch Morgan Stanley ist die Aktie mit einem Minus von 8,27 Prozent aus dem Handel gegangen. Growth-Investorin Cathie Wood hat die Korrektur genutzt und für drei ihrer Ark Invest-Fonds insgesamt 673.002 Aktien nachgekauft - allein 525.292 Stück für den Flagship-Fonds ARK Innovation.

Die Palantir-Aktie wird derzeit mit dem 64,8-fachen der für das kommende Jahr erwarteten Gewinne pro Aktie gehandelt. Laut Marketscreener lautet der Analystenkonsens "Halten" und impliziert ein Abwärtspotenzial von rund sieben Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion