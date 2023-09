Im ersten Halbjahr 2023 haben Naturereignisse wie Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen versicherte Schäden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro verursachtDavon entfielen 1,4 Milliarden Euro auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe und weitere 500 Millionen Euro auf die Kraftfahrtversicherung. Das geht aus der aktuellen Halbjahresbilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Am ...

