Die Anlage "Alpin Solar Ybrig" soll künftig in der Region einen wichtigen Beitrag zur Winterstromversorgung leisten. Partner des Schweizer Energiekonzerns ist das lokale Energiewerk EWS, der Baubeginn ist für den Herbst 2024 geplant.Im Mai hatte Axpo Pläne für ein weiteres alpines Photovoltaik-Kraftwerk im Kanton Graubünden veröffentlicht, dessen Bau im Frühjahr 2024 beginnen soll. Parallel arbeitet der Schweizer Energiekonzern im Rahmen seiner Solaroffensive an der ersten alpinen Anlage im Kanton Schwyz. In Kooperation mit der EWS AG und der Grundeigentümerin Genossame Schwyz soll dort ab Herbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...