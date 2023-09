© Foto: Ted Shaffrey - picture alliance / ASSOCIATED PRESS |



Lululemon setzt seinen Erfolgskurs fort: Mit einem Umsatzanstieg von 18 Prozent übertrifft das Unternehmen die Analystenerwartungen.

Der Sportbekleidungshersteller Lululemon konnte gestern mit seinen Q2-Zahlen die Analystenschätzungen übertreffen. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 2,21 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten 2,17 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Gewinn lag bei 341,6 US-Dollar oder 2,68 US-Dollar pro Aktie, vergleichen mit 289,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 2,54 US-Dollar pro Aktie gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Lululemon mit einem Umsatz von 9,51 bis 9,57 Milliarden US-Dollar. Zuvor wurde ein Umsatz von 9,44 bis 9,51 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Das Unternehmen hat außerdem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 11,74 bis 11,94 auf 12,02 bis 12,17 US-Dollar je Aktie angehoben.

Calvin McDonald, Chief Executive Officer, erklärte: 'Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal unterstreichen die anhaltende Stärke des Unternehmens in einem dynamischen Umfeld. Ich bin stolz darauf, wie unsere Teams weiterhin unsere Vision umsetzen und unseren Gästen auf der ganzen Welt eine aufregende Pipeline an neuen Produkten und Erlebnissen bieten. Unsere anhaltende Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen und neue Kunden für die Marke zu gewinnen, verdeutlicht den bedeutenden Weg, den Lululemon vor sich hat.'



Die Lululemon-Aktie liegt aktuell 3,5 Prozent im Plus. Seit Jahresgebinn haben die Titel 19 Prozent an Wert dazugewonnen. Der Anaystenkonsens impliziert ein mögliches Aufwärtspotenzial von rund 8,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autor: Niklas Kuljasow, wallstreetONLINE Zentralredaktion

