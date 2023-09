DJ Shell verkauft Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Shell verkauft sein Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland an die britische Octopus Energy für eine nicht genannte Summe. Der Energiekonzern teilte am Freitag mit, dass der Verkauf vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres abgeschlossen sein wird. Im Juni hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich aus dem Privatkundengeschäft in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland zurückziehen wird, wobei der Verkaufsprozess bereits angelaufen ist. Im Rahmen der Vereinbarung mit Octopus haben die Unternehmen auch eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine potenzielle internationale Partnerschaft für das Laden von Elektrofahrzeugen zu erkunden, die gemeinsame Werbeaktionen und Markenaktivierungen neben dem Laden im Freien und anderen Aktivitäten in der gesamten EV-Wertschöpfungskette umfasst.

September 01, 2023 07:03 ET (11:03 GMT)

