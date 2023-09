DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.530,50 +0,3% +15,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.561,25 +0,1% +38,2% Euro-Stoxx-50 4.305,71 +0,2% +13,5% Stoxx-50 3.977,37 +0,4% +8,9% DAX 15.929,72 -0,1% +14,4% FTSE 7.482,37 +0,6% -0,2% CAC 7.326,76 +0,1% +13,2% Nikkei-225 32.710,62 +0,3% +25,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,97 -0,18 +2,71

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,70 83,63 +1,3% +1,07 +8,2% Brent/ICE 87,94 86,83 +1,3% +1,11 +7,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,25 35,03 +0,6% +0,22 -56,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,79 1.940,21 +0,2% +4,58 +6,6% Silber (Spot) 24,63 24,43 +0,8% +0,21 +2,8% Platin (Spot) 982,05 972,38 +1,0% +9,68 -8,1% Kupfer-Future 3,85 3,79 +1,5% +0,06 +0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis wird von der Erwartung nach oben getrieben, dass wichtige Mitgliedsländer der Gruppe Opec+ ihre Fördermengen noch stärker kürzen. Der stellvertretende russische Ministerpräsident sagte während einer im Fernsehen übertragenen Konferenz, sein Land habe sich mit anderen Opec+-Mitgliedern darauf geeinigt, die Ölexporte weiter zu verringern; Details dazu würden in der kommenden Woche bekanntgegeben. Analysten vermuten, dass Saudi-Arabien seine Fördermengenkürzungen von aktuell 1 Million Barrel pro Tag um einen Monat verlängert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Freitag zeichnet sich an den US-Börsen ein gut behaupteter Handelsauftakt ab. Letztlich dürften jedoch die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten für August die Richtung vorgeben. Volkswirte schätzen, dass sich der Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat etwas abgeschwächt hat und die Stundenlöhne weniger stark gestiegen sind als im Monat davor.

Andere Daten vom Arbeitsmarkt hatten in den vergangenen Tagen kein eindeutiges Bild von der Lage gezeichnet. Ein Rückgang der Stellenausschreibungen im Juli und ein schwächerer ADP-Arbeitsmarktbericht für August hatten am Dienstag und Mittwoch Hoffnungen genährt, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt abkühlt und der Druck auf die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen nachlässt. Am Donnerstag hatte dann ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder Zweifel an dieser Annahme aufkommen lassen.

Neben dem Arbeitsmarktbericht werden die August-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von S&P Global und ISM sowie Daten zu den Bauausgaben im Juli veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse geben Broadcom vorbörslich um 4,2 Prozent nach. Das Halbleiter- und Softwareunternehmen hat für das dritte Geschäftsquartal über den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Der Ausblick fiel aber nur im Rahmen der Markterwartungen aus. Dell (+9,8%) überraschte dagegen positiv mit den Zahlen zum zweiten Quartal.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +187.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 49,0 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 46,9 Punkte zuvor: 46,4 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagmittag. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht gehen die Märkte in Deckung. Positiv für das Sentiment wird gewertet, dass China diverse Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Wiederbelebung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. Wichtigster Termin des Tages ist um 14.30 Uhr MESZ die Vorlage der US-Arbeitsmarktdaten für August.

Aurubis brechen nach einer Prognosesenkung um 14 Prozent ein. Der Verlust durch Metall-Diebstahl ist so hoch, dass die Prognose gesenkt werden muss. Auch die Aktien von Großaktionär Salzgitter (-1,8%) leiden darunter. Wegen Aurubis muss auch der Stahlhersteller seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aussetzen. Umgekehrt hebt Fielmann (+8%) die Prognosen an, nachdem die Optiker-Kette den Erwerb des US-Augenoptik-Unternehmens SVS Vision abgeschlossen hat. Düster sieht es weiter bei den Autoherstellern aus: Der Sektor-Index in Europa stellt mit 1,8 Prozent Minus den größten Verlierer unter den Branchen. Für die VW-Aktie geht es um 3,7 Prozent nach unten. Die UBS hat die Aktie auf "Sell" heruntergestuft. Die Analysten sehen VW als den Hauptverlierer der Expansion von Chinas Autoherstellern. Preise für die Modelle Model S und Model X in China erneut gesenkt. Dies dürfte deutsche Hersteller noch weitere Marktanteile in China kosten. Auch Renault fallen um 5,2 Prozent. Sie wurden ebenfalls von der UBS auf "Sell" gestuft. Porsche-Holding folgen als VW-Großaktionär mit einem Minus von 1,6 Prozent, die andere Porsche mit 2,5 Prozent. Der Sektor der europäischen Ölwerte stellt mit 2,3 Prozent den Gewinner. Hier stützt zum einen der Preis für ein Barrel Brent, am Terminmarkt kostet er aktuell über 87 Dollar und handelt nur noch knapp unter Jahreshoch. BP legen um 2,5 Prozent zu, Totalenergies um 2 Prozent und Shell um 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0844 +0,0% 1,0836 1,0847 +1,3% EUR/JPY 157,65 -0,1% 157,74 157,98 +12,3% EUR/CHF 0,9570 -0,1% 0,9572 0,9592 -3,3% EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8568 0,8560 -3,3% USD/JPY 145,38 -0,1% 145,57 145,65 +10,9% GBP/USD 1,2677 +0,0% 1,2648 1,2670 +4,8% USD/CNH (Offshore) 7,2570 -0,2% 7,2677 7,2805 +4,8% Bitcoin BTC/USD 25.982,60 -0,1% 25.978,75 27.148,55 +56,5%

Der Dollar wird nach Meinung der ING auch bei einem geringeren Beschäftigungsaufbau sein aktuelles Niveau halten. Die Analysten verweisen auf die niedrige Arbeitslosenquote, die Volkswirte im Konsens zum Vormonat unverändert bei 3,5 Prozent sehen. Die niedrige Arbeitslosigkeit fördere den für die US-Wirtschaft so wichtigen Konsum und spreche für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Die chinesische Zentralbank versucht indessen den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China erklärte, soll die Höhe des von den Banken zu haltende Deviseneinlagensatzes von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Maßnahme würde die Devisenliquidität erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Freitag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen geschlossen. Etwas gestützt wurde das Sentiment von Konjunkturmaßnahmen Pekings, unter anderem zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors. Der Aktienmarkt in Sydney gab dagegen moderat nach. An der Börse in Hongkong wurde wegen eines Taifuns nicht gehandelt. Im chinesischen Immobiliensektor stieg die Aktie von Poly Developments um 1,9 Prozent, China Vanke gewannen 3,0 Prozent. Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,0 Punkte von 49,2 im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen. In Südkorea wurde das Sentiment auch von besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten für August gestützt. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics machte einen Kurssprung um 6,1 Prozent nach oben, angetrieben von der Entwicklung eines neuen Speicherchips. Die Titel des Kosmetik-Herstellers LG H&H legten um 4,3 Prozent zu. Der Markt rechne mit der Rückkehr chinesischer Kunden, nachdem Peking die Reisebeschränkungen gelockert habe, hieß es.

CREDIT

September 01, 2023 07:11 ET (11:11 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Freitag etwas nach oben. Stützend für das Sentiment sind weiter nachgebende Zinserhöhungserwartungen am Markt, tendenziell belastend für die Stimmung sind die sich eintrübenden Wachstumsaussichten. Zum Wochenausklang richten sich alle Blicke auf die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für August. Im Konsens wird mit einem Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 170.000 gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sollen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DHL

Geschäftskunden müssen sich ab Oktober auf höhere Paketpreise beim Bonner Logistikdienstleister DHL einstellen. Die DHL Group will für den nationalen und den internationalen DHL-Paketversand von Geschäftskunden Preiserhöhungen "je nach Kundengruppe in Wellen" vom 1. Oktober an umsetzen. Stark gestiegenen Personalkosten sowie inflationsbedingt "drastisch gestiegene Preise" machten die Erhöhungen notwendig, so DHL.

FIELMANN

hat den jüngsten Erwerb des US-Augenoptik-Unternehmens SVS Vision abgeschlossen und hebt entsprechend die Prognose für das Gesamtjahr an, wie am 24. August mit den Halbjahreszahlen in Aussicht gestellt.

GEA

Andreas Renschler wird Aufsichtsrat beim Anlagenbauer GEA. Das Amtsgericht Düsseldorf bestellte den früheren Automanager zum 1. September als Nachfolger für Jörg Kampmeyer, der per Ende August sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Der 65-jährige Renschler war viele Jahre im Lkw-Geschäft tätig, zunächst als Vorstand bei Daimler und später bei VW. Renschler ist aktuell Aufsichtsratschef beim Autozulieferer Hella.

SALZGITTER

setzt die Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr vorläufig aus. Als Grund gab der SDAX-Konzern an, dass die Aurubis AG, an der Salzgitter knapp 30 Prozent hält, am Vortag ihren Ausblick zurückgezogen, aber keinen neuen Ausblick für das Gesamtjahr abgegeben hat.

CHINESISCHE GROSSBANKEN

darunter wichtige staatliche Kreditgeber, haben die Zinssätze für eine Reihe von Yuan-Einlagen gesenkt, um ihre Rentabilität zu schützen. Die Maßnahme erfolgte, nachdem Peking eine Senkung der Hypothekenzinsen zur Ankurbelung des Immobilienmarktes angekündigt hatte.

SAMSUNG

bringt neue 32-Gigabit-Double-Data-Rate-5 DRAM-Chips auf den Start. Dabei handelt es sich um die bisher fortschrittlichsten 12-Nanometer-DDR5-Chips, die 10 Prozent weniger Strom verbrauchen als die bestehenden 16-Gigabit-Chips. Die neuen Chips werden es Samsung ermöglichen, "den wachsenden Bedarf an DRAM mit hoher Kapazität in der Ära von KI und Big Data zu decken", wobei die Massenproduktion bis Ende 2023 beginnen soll.

SAS

Mehr Flugreisende haben der unter Gläubigerschutz fliegenden skandinavischen Airline SAS im dritten Geschäftsquartal einen unerwartet hohen Gewinn beschert. "Wir nähern uns der Wintersaison und ich freue mich über den positiven Trend bei unseren Ticketverkäufen im dritten Quartal", sagte CEO Anko van der Werff. "Wir setzen unseren Hochlauf fort und werden die Kapazität in diesem Winter erhöhen."

September 01, 2023 07:11 ET (11:11 GMT)

