DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Industrie verlangsamt Talfahrt im August

Die deutsche Industrie hat im August ihre Talfahrt etwas verlangsamt, steckt aber weiter tief in der Kontraktionszone fest. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 39,1 von 38,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 39,1 erwartet, nachdem in erster Veröffentlichung ebenfalls ein Wert von 39,1 ermittelt worden war. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

S&P Global: Eurozone-Industrie steckt im August in Krise fest

Die Eurozone-Industrie hat im August weiter tief in der Krise festgesteckt, wenngleich sie ihre Talfahrt etwas verlangsamen konnte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 43,5 (Vormonat: 42,7) Punkte zu, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 43,7 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Villeroy de Galhau: EZB hat im September mehrere Optionen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 13. und 14. September nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau mehrere Optionen. "Unsere Optionen sind bei dieser Ratssitzung wie auch bei den folgenden Sitzungen offen", sagte Villeroy laut einem bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB sei "nahe, sehr nahe dran" am Hochpunkt der Zinsen, sie sei aber noch weit von dem Punkt entfernt, an dem sie eine Zinssenkung in Betracht ziehen würde, fügte er hinzu. Jetzt komme es mehr darauf an, wie lange die Zinssätze hoch gehalten würden, als darauf, wie hoch sie tatsächlich seien.

Deutsche Bank: EZB-Zinsanhebung im September ausgepreist

Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) am 14. September ist nach Meinung von Deutsche-Bank-Volkswirt Jim Reid momentan ausgepreist. "Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung wurde beim vorigen Börsenschluss mit 55 Prozent bepreist, nur noch mit 40 Prozent unmittelbar vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (und nach den Äußerungen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel) und mit 24 Prozent bei Börsenschluss", schreibt Reid in einem Kommentar.

Rabobank: EZB legt eine lange Pause ein

Die Analysten der Rabobank erwarten nach dem Rückgang der Euroraum-Kerninflation im August, dass die Europäische Zentralbank (EZB) eine lange Zinspause einlegen wird - bei einer hawkishen Grundausrichtung. "Die Möglichkeit von Zinserhöhungen wird weiterhin im Raum stehen, auch wenn die EZB die Zinsen in diesem Monat beibehält", schreiben sie in einem Kommentar. Die Risiken seien jedoch nicht mehr einseitig, und die Konjunkturschwäche sei zum Teil auf die monetären Entwicklungen und die Verschärfung der Kreditbedingungen zurückzuführen.

Pictet: Inflationsdaten kein Argument für EZB-Zinspause

Pictet-Analyst Frederik Ducrozet sieht in den Euroraum-Verbraucherpreisdaten für August keine zusätzlichen Argumente dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen am 14. September nicht anheben sollte. "Ich bin dagegen, dass die EZB ihre Geldpolitik zu stark strafft, und ich hätte auch gar nicht gedacht, die sie ihre Zinsen überhaupt so stark anhebt - aber die Prognose für die Ratssitzung im September auf der Basis einer Kerninflation von 5,3 Prozent und einer unerwartet hohen Gesamtinflation zu ändern, das finde ich schon lustig", schreibt Ducrozet im Kurznachrichtendient X (früher Twitter).

Italiens Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal

Die italienische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 geschrumpft, da das Wachstum im Dienstleistungssektor die schwächere Industrietätigkeit nicht ausgleichen konnte. Wie wie das Statistikamt Istat in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Zunächst war am 31. Juli ein Minus von 0,3 Prozent gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs das BIP im zweiten Quartal um 0,4 Prozent. Vorläufig war ein Plus von 0,6 Prozent genannt worden.

Österreichs BIP sinkt im zweiten Quartal um 0,7 Prozent

Die österreichische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 geschrumpft. Wie die Statistik Austria berichtete, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) hatte am 28. Juli zunächst einen BIP-Rückgang um 0,4 Prozent berichtet.

FDP-Fraktion will Stromsteuersenkung statt Industriestrompreis

Die FDP-Bundestagsfraktion hat weitere Entlastungen für die Wirtschaft angemahnt und unter anderem eine breite Stromsteuersenkung anstelle eines Industriestrompreises gefordert. "Wir schlagen eine Stromsteuersenkung für alle statt eines Industriestrompreises für einige Wenige vor", sagte Fraktionschef Christian Dürr nach einer Klausurtagung der Fraktion in Dresden. "Der nächste Schritt sollte nach unserer Überzeugung die breite Entlastung der Bürger und der Wirtschaft bei der Stromsteuer sein", erklärte die Fraktion in einem bei der Tagung beschlossenen Grundsatzpapier.

Weil bemängelt Wachstumschancengesetz

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat das vom Ampel-Kabinett beschlossene Wachstumschancengesetz kritisiert. "Ob das alles am Ende richtig austariert ist und von denen, die es hauptsächlich finanzieren sollen, also Länder und Kommunen, getragen werden kann, das prüfen wir zurzeit", sagte Weil dem Nachrichtenportal The Pioneer. Das Volumen der Maßnahmen hätte aus Weils Sicht höher ausfallen müssen. "Wenn man es vergleicht mit dem, was die Amerikaner machen mit ihrem Inflation Reduction Act, muss man sagen: Das Kaliber ist es definitiv nicht", sagte er. Der SPD-Politiker betonte jedoch, die Pläne gingen in die richtige Richtung.

FDP fordert jährlichen Inflationsausgleich bei der Steuer

Die FDP fordert, die kalte Progression jährlich abzubauen. "Gerade in Zeiten hoher Inflation spüren die Menschen die kalte Progression besonders stark, und zwei Jahre bis zur nächsten Anpassung des Einkommensteuertarifs sind eine lange Zeit", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer und Parteivize Johannes Vogel. Bislang wird sie nur alle zwei Jahre ausgeglichen. "Niemand sollte mehr Steuern zahlen müssen, wenn nicht auch tatsächlich seine Kaufkraft steigt - deshalb sollten wir die kalte Progression jedes Jahr ausgleichen und einen echten Einkommensteuertarif auf Rädern einführen", schlug er vor.

Kühnert fordert "neue Impulse" von der SPD

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat seine Partei dazu aufgerufen, sich stärker für sozialdemokratische Themen in der Regierungskoalition einzusetzen. "Wir müssen um den richtigen Weg streiten und es muss auch mal dabei knirschen, wenn es für die richtige Sache ist", sagte Kühnert am Freitag im ARD-Morgenmagazin angesichts schlechter Umfragewerte der Sozialdemokraten. Die SPD dürfe nicht "einfach nur treudoof abarbeiten, was wir uns im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, sondern auch neue Impulse bringen", forderte Kühnert.

Scholz reist nächsten Freitag zum G20-Gipfel nach Neu-Delhi

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird kommenden Freitag bis Sonntag zum Treffen der Gruppe 20 der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) nach Indien reisen. Bei dem Gipfel in Neu-Delhi werden sich die Staats- und Regierungschefs nach Angabe des stellvertretenden Regierungssprechers Wolfgang Büchner in mehreren Arbeitssitzungen zu globalen Fragen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg austauschen. Scholz wird begleitet von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Baugewerbe-Präsident warnt vor Verlust von 40.000 Jobs

Ohne schnelles Handeln des Bundes und entsprechende Fördergelder für den Haus- und Wohnungsbau droht in der deutschen Bauwirtschaft der Verlust zigtausender Arbeitsplätze. Das sagte Rüdiger Otto, Präsident des Baugewerbeverbandes Nordrhein, der Rheinischen Post. "Ohne solche Maßnahmen gibt es ein großes Problem, wenn Unternehmen aufgeben müssen. Dann droht der Verlust von 40.000 Beschäftigten, und die kommen nicht mehr zurück. Das kennen wir doch aus der Gastronomie", sagte Otto. Die eingestellte Förderung müsse wieder aufgenommen werden, beispielsweise durch verbilligte Kredite bei Effizienzhäusern, forderte er.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug 46,0 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug PROG: 46,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli war 45,

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug 45,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug PROG: 45,9

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli bei 44,5

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug 43,0 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug PROG: 42,5 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli war 45,3 - S&P Global/CIPS

September 01, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

