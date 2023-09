Die Aktie von Apple ist am Donnerstag zwar mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent höher aus dem US-Handel gegangen und hat damit den fünften Tag mit steigenden Kursen in Folge verzeichnet. Die Kursverluste vom Monatsanfang konnte sie aber trotzdem nicht mehr aufholen. Die beachtliche Gewinnserie der vergangenen Monate ist damit erst einmal vorbei.

Den vollständigen Artikel lesen ...