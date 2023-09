München (ots) -Uff, der 4. WM-Erfolg mit dem 100:73 gegen Georgien im 1. Spiel der Zwischenrunde kostet mehr Arbeit als gedacht. Außerdem gibt es Sorgen um Kapitän Dennis Schröder, der sich im 3. Viertel so sehr verletzte, dass er ab dann draußenblieb. Umso wichtiger, dass Deutschland auch ohne seinen Kapitän die Linie wiederfand. "Ich würde sagen, es waren die schlechtesten 20 Minuten bei dieser WM von uns. Nach der Halbzeit haben wir mehr wie ein Team gespielt, mit mehr Intensität, mehr Energie. Die 2. Hälfte war sehr gut", bilanzierte Bundestrainer Gordon Herbert die "2 Spiele" seines Teams. Zu Kapitän Schröder hatte der Bundestrainer noch kein "Update. Aber er kam zurück zur Bank und das ist ein gutes Zeichen." Isaac Bonga zur Halbzeit-Ansprache des Bundestrainers: "In der 1. Halbzeit haben wir nicht so gespielt, wie wir normalerweise spielen. Gordi hat uns das klar gemacht, aber wir haben auch alle gewusst, was unsere Fehler waren." Johannes Thiemann, war einer der Spieler, die nach dem Ausfall von Schröder selbstbewusst die Regie im Team übernahmen: "Im Großen und Ganzen wissen wir, was wir können und müssen uns vor keinem verstecken." Am Sonntag spielt Deutschland gegen Slowenien und vor allem gegen Superstar Luka Doncic: "Highnoon" fürs Viertelfinale ab 12 Uhr, live und kostenlos bei MagentaSport. Am Samstag soll die Entscheidung fallen, wie's mit Franz Wagner weitergeht. Und vermutlich auch, ob Dennis Schröder zurückkehrt. Nachfolgend Stimmen, Beträge und Clips vom 1. Spieltag in der Zwischenrunde mit Schwerpunkt Deutschland vs Georgien - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Deutschland - Georgien 100:73 (43:41) - Harter Kampf, mit einer konzentrierten Leistung in der 2. Halbzeit. Die Deutschen tun sich die ersten 20 Minuten schwer gegen die georgischen Riesen um Gogo Bitadze. Selbst der sonst so ruhige Bundestrainer Gordon Herbert war vor der Halbzeitpause mit einer 43:41-Führung viel emotionaler an der Seitenlinie unterwegs. Im 3. Viertel steigert sich das deutsche Team, geht mit 70:57 in Führung und bringt die Partie auch ohne den angeschlagenen Kapitän Dennis Schröder nach Hause. Schröder bleibt lange in der Kabine, setzt sich später auf die Bank. Top in der "Schröder-losen"-Phase: Mo Wagner, Maodo Lo, Andi Obst und Jo Thiemann. "Das war schön zu sehen, wie sich die Mannschaft in der schwierigen Phase gefunden hat", sagt Ex-Nationalspieler Danilo Barthel im MagentaSport-Studio. Bundestrainer Gordon Herbert: "Es waren zwei Spiele. Die erste Hälfte hat mir nicht gefallen. Wir haben nicht gemeinsam gespielt, der Ball ist nicht gelaufen, der Einsatz hat gefehlt. Ich würde sagen, es waren die schlechtesten 20 Minuten bei dieser WM von uns. Nach der Halbzeit haben wir mehr wie ein Team gespielt, mit mehr Intensität, mehr Energie. Die zweite Hälfte war sehr gut." Herbert zur Verletzung von Dennis Schröder: "Ich habe bisher kein Update zu Dennis, weiß nicht genau, was er hat. Aber er kam zurück zur Bank und das ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir schauen, was es genau ist." Isaac Bonga zur Halbzeit-Ansprache des Bundestrainers: "In der 1. Halbzeit haben wir nicht so gespielt, wie wir normalerweise spielen. Gordi hat uns das klar gemacht, aber wir haben auch alle gewusst, was unsere Fehler waren. Haben die in der zweiten Halbzeit korrigiert und dann auch ein besseres Spiel gemacht." Johannes Thiemann, der seine Leistung so sah: "Ich versuche dann Energie zu bringen, gerade in Phasen, wo es nicht so läuft und das Team Energie braucht. Da bin ich gefragt, das zu bringen und gebe mein Bestes und freue mich, dass mir das heute gelungen ist. Johannes Thiemann zum Sonntagspiel gegen Slowenien: "Ich weiß nicht, ob wir gegen Australien der Favorit waren, aber es ist natürlich einfacher als Underdog zu spielen. Im Großen und Ganzen wissen wir, was wir können und müssen uns vor keinem verstecken." MagentaSport-Experte Per Günther analysiert den hart erkämpften Sieg gegen Georgien: "Es ist ein Gegner, der eigentlich Qualität hat, aber jeder erwartet, dass du den im Vorbeigehen schlägst. Das haben sie auch bei allen 3 Spielem getan, aber trotzdem passieren ein paar Sachen. Man bekommt in so einem Spiel keine Energie geschenkt. In so einem Spiel wie heute ist es müßig. Du bist gezwungen es dir selbst zu kreieren, es kommt nicht von außen, nicht aus dem Spiel heraus. Die deutsche Mannschaft wird froh sein, dass es gegen Luka geht. Da steht einer der besten Spieler der Welt und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Es geht entweder um den Gruppensieg oder den Einzug nach Manila." Stimmen vor dem Spiel: Gordon Herbert, Bundestrainer über Franz Wagner und einen Einsatz am Sonntag gegen Slowenien: "Das medizinische Team wird vermutlich am Samstag eine Entscheidung treffen." Über das Spiel gegen Georgien: "Wir müssen gerade in der Defensive sehr physisch spielen. Die defensiven Rebounds werden ein Schlüssel sein. In der Offensive brauchen wir eine Menga Tempo... Wir werden ähnlich wie gegen Finnland spielen." Mo Wagner, Deutschland über den Gegner Georgien und die Starts wie Bitadze und Schengelia: "Wir müssen sie als Team verteidigen. Wir haben eine gute Mannschaft, die sich gegenseitig helfen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns gut aussehen lassen können." Über seinen Bruder Franz und ob er als großer Bruder weiß, ob Franz am Sonntag spielen kann: "Nein, da lasse ich den Kleinen auch etwas in Ruhe, was das angeht. Ich weiß, was das für ein emotionales Dilemma ist. Da muss er leider selber durch. Ich stehe ihm zur Seite. Dass sind Geschichten, da hast du als großer Bruder keine Macht, sondern ist nur der Mitspieler und supportet als Mitspieler." 