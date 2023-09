DJ Sprecher: Scholz und Lemke bleiben beim Nein zur Atomkraft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bleiben bei ihrem Nein zur Rückkehr zur Atomenergie. Das erklärten Sprecher der beiden in Berlin. Die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke waren im April stillgelegt worden. Zuvor hatte der Juniorpartner in der Regierungskoalition, die FDP, angesichts der angespannten Energielage den Wiedereinstieg in die Atomenergie gefordert. Es wäre sinnvoll, den Rückbau der noch funktionierenden Kernkraftwerke nicht weiter voranzutreiben, damit sich Deutschland mindestens die Option der Atomenergie erhalte, wie FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr zuvor erklärt hatte.

Doch die beiden Koalitionspartner SPD und Grüne wollen dies nicht. "Das Thema Kernenergie ist aus Sicht des Bundeskanzlers beendet", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner auf der Regierungspressekonferenz.

Ein Sprecher des Umweltministeriums betonte, ein wesentlicher Grund für den Atomausstieg sei, dass die Risiken der Atomkraft letztlich "unbeherrschbar" seien. "Der Atomausstieg macht unser Land sicherer", so der Sprecher.

Zuvor hatte auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gefordert, dass die drei in diesem Jahr stillgelegten Kernkraftwerke in der aktuellen Lage wieder in Betrieb genommen werden sollten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 07:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.