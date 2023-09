ATLANTA, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Essex Furukawa Magnet Wire hat heute den zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens in Verbindung mit Vision 2030: A Sustainable Future, Our Driving Force (Eine nachhaltige Zukunft, unser Antrieb) veröffentlicht. Das 29-seitige Dokument hebt die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Erfolge des Unternehmens bei der Verringerung des Kohlenstoffausstoßes hervor. Der Bericht erläutert die Fortschritte des Unternehmens dahingehend, in Zukunft keine Deponieabfälle in der globalen Produktion mehr zu erzeugen, und stellt künftige Initiativen in Bezug auf Scope-3-Emissionen, Lieferkettendaten und ESG-Projekte vor.



Austin Robinson, Global Corporate Sustainability Manager bei Essex Furukawa, bewertet die Ergebnisse als sehr ermutigend. Robinson und ihr Team stellten die Daten mithilfe von Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen sowie externen Prüfpartnern zusammen.

"Was wir erreichen konnten ist nur mit großer Unterstützung möglich", sagte sie. "Im gesamten Unternehmen wurden konsequente Änderungen vorgenommen, und es werden weiterhin bewährte Verfahren ausgetauscht und umgesetzt."

"Wir konnten zudem einen spürbaren Anstieg unserer sozialen Nachhaltigkeit feststellen, da sich immer mehr Mitarbeitende der Rolle bewusst werden, die wir alle für die Zukunft unserer Umwelt und unserer lokalen Gemeinschaften spielen."

Essex Furukawa hat sein ganzheitliches Nachhaltigkeitsprogramm mit drei Kernwerten entwickelt - disruptive Innovation, umweltfreundliche Produktion und agile Digitalisierung. Gestützt auf diese Säulen kann das Unternehmen den Wandel und die Innovation in der Magnetdrahtindustrie vorantreiben und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen.

Der Bericht enthält die Ergebnisse des letzten Jahres und zeigt auf, wie sich diese auf Essex Furukawa und seine Fortschritte bei der Umsetzung des ganzheitlichen Vision 2030-Programms des Unternehmens auswirken. Im Mittelpunkt stehen die Ziele, keine Deponieabfälle zu erzeugen, den Energiebedarf zu senken, den Einsatz erneuerbarer Energien zu verstärken und den Ausstoß von Kohlenstoff in Bezug auf die grüne Produktion zu reduzieren. Der Bericht zeigt auch, wie Essex Furukawa die Ziele der agilen Digitalisierung priorisiert und gleichzeitig mit seinen Kunden und deren F&E-Leitern zusammenarbeitet, um disruptive Innovationen in der Magnetdrahtbranche voranzutreiben.

Laut Daniel Choi, CEO von Essex Furukawa, erfordere eine führende Rolle im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eben jene Art von Transparenz, die der Bericht bietet.

"Der ESG-Bereich entwickelt sich ständig weiter, und wir haben gegenüber unseren Interessenvertretern die Verantwortung, flexibel und rechenschaftspflichtig zu sein", sagte er. "Aus fast allen Blickwinkeln und nach allen Maßstäben sind wir dabei erfolgreich gewesen."

"Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollen den Standard setzen und ihm nicht nur folgen."