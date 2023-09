Der DAX ist am heutigen Freitag im bisherigen Handel erneut am Widerstand bei 16.000 Punkten nach unten abgeprallt und hat im Tagestief 15.907 Punkte markiert. Damit konnte der DAX den 50er-EMA sowie die Unterstützung im Bereich von 15.900 Punkten bisher verteidigen und in der Folge wieder ansteigen. Aktuell zeigt sich der DAX leicht höher bei 15.930 Punkten. Über 15.900 Punkten ist mit weiteren Angriffen der Bullen auf die Marke von 16.000 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...