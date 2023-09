Die meistgehandelten Produkte: Händler legen Fokus auf DAX®, DowJones® und S&P 500®

Dominik Auricht

Vor dem Wochenende wird der DAX®, welcher knapp unter 16.000 Punkten notiert, seitwärts gehandelt. Unter den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen befinden sich nur DAX®-Calls, unter den meistgehandelten Faktor-Zertifikaten überwiegen hingegen die Shorts. Auf die amerikanischen Leitindizes S&P 500® und DowJones®, welche leicht positiv notieren, werden vor der Veröffentlichung von Beschäftigungsstatistiken Put-Positionen gehandelt. Aktivität bei Einteltiteln war unter den meistegehandelten Produkten nicht zu finden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5J8E 5,92 15971,00 Punkte 15407,541469 Punkte 26,91 Open End DAX ® Call HC5GR9 6,50 15971,00 Punkte 15353,368196 Punkte 24,56 Open End DAX ® Call HC59RX 9,98 15971,00 Punkte 15002,275042 Punkte 16,06 Open End DowJones ® Put HC91WD 4,21 15197,24 Punkte 15799,99711 Punkte 23,40 Open End DAX ® Call HC62WS 0,93 15971,00 Punkte 15100,167893 Punkte 17,10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XQ2 5,40 15929,97 Punkte 16000,00 Punkte 29,65 12.12.2023 S&P 500® Put HC385H 1,75 4524,62 Punkte 4500,00 Punkte 23,90 18.06.2024 DAX ® Put HC8855 8,20 15929,97 Punkte 16800,00 Punkte 19,47 17.10.2023 DAX ® Call HC37QM 0,94 15929,97 Punkte 18000,00 Punkte 171,41 12.03.2024 DowJones ® Put HC3T5Z 12,77 15929,97 Punkte 17200,00 Punkte 12,47 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2023; 13:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC055C 1,51 15924,50 Punkte 17277,011343 Punkte -6 Open End DAX ® Short HC5DR2 1,79 15924,50 Punkte 16478,144405 Punkte -15 Open End DAX ® Short HC65NK 2,92 15924,50 Punkte 16266,840919 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC2915 1,10 15924,50 Punkte 16744,0269 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC01R2 5,64 15924,50 Punkte 15418,166672 Punkte 15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2023; 13:35 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Händler legen Fokus auf DAX®, DowJones® und S&P 500® erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).