Düsseldorf (ots) -Eckig statt rund, saugstärker als je zuvor: Das neue Flagship aus dem Hause ECOVACS ROBOTICS, einem der führenden Haushaltsrobotik-Hersteller weltweit, fährt mit spannenden Features und Veränderungen auf. Auf der IFA 2023 in Berlin hatten Presse, Kunden und Partner erstmalig die Chance, den neuen ECOVACS DEEBOT X2 OMNI live zu erleben. Am ersten Tag der IFA stellte ECOVACS geladenen Gästen und Meinungsführern aus der Tech-Szene das neue Flagship auf ihrem PR Event vor. CEO David Cheng Qian und sein Team standen für Interviews rund um die Produktinnovation zur Verfügung.Die Saug- und Wischroboter der ECOVACS DEEBOT X Serie stehen für ein intelligentes, fortschrittliches und müheloses Reinigungserlebnis. Das neue Premium Flagship Modell DEEBOT X2 OMNI definiert das Design, die Leistung und die Navigation von Saug- und Wischrobotern neu und liefert die Antwort auf das weitverbreitete Problem der Staubansammlung in Ecken, Kanten und an schwer zugänglichen Stellen.Neues Design für mehr LeistungDas brandneue Design des DEEBOT X2 OMNI leistet herausragende Performance. Der DEEBOT X2 OMNI zeichnet sich durch seine eckige Form und das kompakte Design aus. Der Wandel vom gewohnten runden Saug- und Wischroboter hin zum Eckigen begründet sich in der noch besseren Reinigung: Mit einer Höhe von nur 9,5 cm und einer Breite von 32 cm kommt der DEEBOT X2 OMNI auch auf schwer zugängliche Flächen, zum Beispiel unter Schränken und Betten, für lückenlose Sauberkeit. Ausschlaggebend für die besonders schmalen Dimensionen des DEEBOT X2 OMNI ist das neu entwickelte Dual-Laser-LiDAR, das direkt in die Struktur des Roboters integriert ist und die bemerkenswert niedrige Bauhöhe von nur 9,5 cm ermöglicht. Dank der verlängerten Hauptbürste ist die Bodenreinigung effizienter und präziser als beim DEEBOT X1 OMNI. Mit einer Saugleistung von 8.000 Pa ist der DEEBOT X2 OMNI zudem bis zu 60 Prozent stärker als das Vorgängermodell.Vollautomatische statt mühevoller ReinigungDie dazugehörige All-in-One-OMNI-Station bietet eine vollautomatische Reinigungslösung, kann die Bodenwischmopps mit 55 °C heißem Wasser auswaschen und mit Heißluft trocknen. Auch der Staubbehälter wird automatisch entleert und sauberes Wasser in den Roboter nachgefüllt. Die Selbstreinigungsfunktion komplettiert die Station und macht die Bodenreinigung mit dem DEEBOT X2 OMNI mühelos einfach.KI und 3D-Kartentechnologie verbessern die NavigationDank einer verbesserten Rechenleistung und einer Algorithmus-Rekonstruktion kann der DEEBOT X2 OMNI durch maschinelles Lernen selbstständig die beste Navigations-strategie auswählen. Dies ermöglicht eine präzisere und flexiblere Hindernisvermeidung, verbessert die Reaktionsfähigkeit und sorgt für eine flüssigere Fortbewegung auf dem Boden. Der DEEBOT X2 OMNI ist außerdem mit der neuen, verbesserten 3D-Kartentechnologie ausgestattet, die es dem Staubsaugerroboter ermöglicht, die Anordnung und die Position von Möbeln im Raum leichter zu erkennen. Dank des aktualisierten YIKO 2.0 Sprachassistenten lässt sich der DEEBOT X2 OMNI stets einfach aktivieren und bedienen. Durch die Kombination von Optik und Algorithmus erreicht der DEEBOT X2 OMNI schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Erkennungsempfindlichkeit, was zu besseren Planungs-, Positionierungs- und Navigationsfähigkeiten führt. Dieser innovative Ansatz setzt einen neuen Branchenstandard für Bildverarbeitungslösungen.Kundenbedürfnisse treiben Innovation bei ECOVACS voranDer neu eingeführte DEEBOT X2 OMNI geht über die traditionellen Verbesserungen der Reinigungsleistung und -effizienz hinaus und setzt neue Akzente für den technologischen Fortschritt und die Produktinnovation in der Branche. Er veranlasst die Hersteller dazu, sich vom reinen Parameterwettbewerb abzuwenden und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, den Kunden ein fortschrittlicheres Bodenreinigungserlebnis zu bieten.Der DEEBOT X2 OMNI kann vom 1. bis zum 14. September zu einem rabattierten Preis von 1299 EUR (UVP: 1399 EUR) bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CDLW7T16?maas=maas_adg_2BA5AD0B5222C2A9C9A528C3C6388C94_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Media Markt (http://www.mediamarkt.de/catentry/2893753), Saturn (http://www.saturn.de/catentry/2893753), Cyberport (https://www.cyberport.de/?DEEP=HO02-002), Galaxus (https://www.galaxus.ch/de/s2/product/ecovacs-deebot-x2-omni-staubsauger-roboter-37547220) und im ECOVACS Onlineshop (https://www.ecovacs.com/de/campaign/deebot-x2) vorbestellt werden. Weitere Händler folgen ab dem Verkaufsstart am 14. September 2023.Druckfähiges Bildmaterial und weiteres Pressematerial können Sie hier downloaden. (https://achtunggmbh.sharepoint.com/:f:/s/TEAM-Mary/EuOLE9Bz-HRPjpoDqmFw89sBXvyURM291yC9Q3ksB3GHBA?e=8rniNq)Über ECOVACS ROBOTICSInnovation ist seit dem ersten Tag in der DNA von ECOVACS verankert. ECOVACS Robotics ist weltweit einer der ersten Entwickler und Hersteller von Servicerobotern. Wir konzentrieren uns auf die unabhängige und bahnbrechende Forschung und Entwicklung, das Design und die Herstellung von Servicerobotern. Wir bleiben unserem Ziel treu, das weltweit führende Robotikunternehmen zu werden und verfolgen weiterhin zielstrebig unsere Mission "Robotik für alle".Mehr als 25 Jahre Design und branchenführende Forschung haben dazu geführt, dass ECOVACS die Anerkennung von globalen Kunden gewonnen hat. Wir konzentrieren uns auf unsere Vision - "Robotiktechnologien voranzutreiben, um ein ganzheitliches Ökosystem zwischen Mensch und Robotik im Alltag und in der Produktion zu schaffen". Wir engagieren uns weiterhin für wegweisende Forschung und Entwicklung, um die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen und das Wachstum unserer Branche zu fördern. 