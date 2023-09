Im boersenradio-Interview meint UBM-CEO Thomas G. Winkler zur Lage in der Branche: "Die Schockstarre löst sich noch nicht auf. Leider. Ich bin erstaunt über die Preis-Levels, die genannt werden, weil meinen Informationen nach überhaupt gar keine Transaktionen stattfinden. Wir sind immer noch in der Situation, in der Verkäufer und Käufer in ihren Preisvorstellungen auseinanderliegen. Wir glauben, dass derzeit die Rendite-Erwartung 150 Basispunkte gegenüber dem Niveau vor Ausbruch der Ukraine-Krise, was zu einem Stillstand am Markt geführt hat, liegen soll. Wir haben keine Hoffnung, dass sich der Markt 2023 auflösen könnte. Der Stillstand wird 2023 noch anhalten und wir halten es für möglich, dass 2024 nur ein langsames Anlaufen ...

