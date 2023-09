Lenovo hat heute bei seiner jährlichen Produktvorstellung für die Feiertage mehrere neue Produkte und Lösungen angekündigt.Die Neuzugänge für das Portfolio darunter KI-gesteuerte Innovationen im Gaming-Bereich, ein bahnbrechender 3D-Monitor, Softwarelösungen, vielseitiges Zubehör und vieles mehr können Sie hier entdecken.

Gaming unterwegs: Lenovo Legion Gaming Handheld und -Zubehör machen PC-Gaming grenzenlos

Der neue Lenovo Legion Go ist der erste Windows-Gaming-Handheld des Unternehmens, der Gamern mehr Freiheit gibt, zu spielen, wie und wo sie wollen. Der Lenovo Legion Go wurde für Gamer entwickelt, die mit nichts Geringerem zufrieden sind als mit erstklassigen technischen und visuellen Eigenschaften ihres Handheld. Zusammen mit der neuen Lenovo Legion Brille mit Mikro-OLED und den neuen Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Kopfhörern ist das Debüt des Lenovo Legion Go eine deutliche Erweiterung des Lenovo Legion Ökosystems aus Gaming-Geräten, Monitoren, Zubehör, Software und Dienstleistungen, die es Gamern ermöglichen, sich mit allen Sinnen in ihre Spiele zu vertiefen.

Der neue Lenovo Legion Go bringt die Leistung eines Windows-PCs in einen mobilen Handheld-Formfaktor, angetrieben von AMD Ryzen Prozessoren der Z1-Serie, die Spiele auf dem 8,8 Zoll großen Lenovo PureSight Gaming Display zum Leben erwecken.

Für Gamer, die ihr mobiles Lenovo Legion Go-Gaming-Erlebnis auf die nächste Stufe heben wollen, bietet die neue Lenovo Legion Brille dank Micro-OLED-Technologie ein großes Bildschirmerlebnis im Taschenformat.

Der neue Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear-Kopfhörer bietet 7.1-Surround-Sound in Hi-Res-Qualität und einen multifunktionalen Inline-Controller für ein wirklich beeindruckendes Spielerlebnis.

Meisterhafte Kühlung: Lenovo Legion 9i ist das weltweit erste KI-getunte Gaming-Notebook mit integrierter Flüssigkühlung1

Der Lenovo Legion 9i (16", 8) ist das erste 16-Zoll-Gaming-Notebook der Spitzenklasse im Lenovo Legion Ökosystem und der Welt mit einem eigenständigen Flüssigkühlsystem1. Das Notebook wurde für Gamer und Kreative mit hohen Anforderungen an den Grafik-Workflow entwickelt, die ein komplettes Entwicklungsstudio in ihrer Tasche benötigen. Das Lenovo Legion 9i steht an der Spitze der Lenovo Legion Reihe, zu der auch die Lenovo Legion Pro Serie für wettbewerbsorientierte Gamer und die Lenovo Legion Slim Serie für Gamer, die Wert auf Beweglichkeit legen, sowie Lenovo Legion Displays und Peripheriegeräte gehören. Ebenfalls heute angekündigt wurden das Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB700 und GB400, zwei Rucksackoptionen, die Gamern die Wahl zwischen schlanker und leichter Agilität oder zusätzlichem Stauraum lassen, ohne auf den Schutz ihres Lenovo Legion 9i (16", 8) oder anderer Laptops und Zubehörteile zu verzichten.

Digitale Arbeitswelten im Wandel: Neue Geräte und Software ermöglichen die Zukunft des hybriden Arbeitens

Neben den neuen Gaming-Geräten stellt Lenovo neue, hochmoderne Technologie-Tools und wesentliche Komponenten vor, die auf die dynamischen, sich entwickelnden Bedürfnisse der heutigen geschäftlichen Anwender zugeschnitten sind. Der neue Monitor, die Software und das Zubehör wurden nicht nur entwickelt, um die Fähigkeiten der heutigen Remote- und Hybrid-Arbeitskräfte zu verbessern, sondern auch, um die großen Herausforderungen zu bewältigen, denen sich Unternehmen bei der abteilungsübergreifenden Digitalisierung ihrer Abläufe gegenübersehen. Laut einer Umfrage von Lenovo stellt die Verwaltung von Remote-Mitarbeitern und globalen Teams für CIOs nach wie vor eine zentrale Aufgabe dar.2 Aus diesem Grund integrieren die neuen Angebote beeindruckende Rechenleistung, immersives 3D und fortschrittliche Sicherheit, um ein einheitliches, menschenzentriertes Erlebnis zu schaffen.

Der neue ThinkVision 27 3D Monitor ein atemberaubender 27-Zoll-Monitor, der 2D/3D-kompatibel ist und für den keine Brille benötigt wird bietet flüssige 3D-Effekte und Eye-Tracking in Echtzeit für professionelle Anwender, die eine beeindruckende 3D-Darstellung benötigen.

ein atemberaubender 27-Zoll-Monitor, der 2D/3D-kompatibel ist und für den keine Brille benötigt wird bietet flüssige 3D-Effekte und Eye-Tracking in Echtzeit für professionelle Anwender, die eine beeindruckende 3D-Darstellung benötigen. Die neuen Lenovo Wired VOIP Headset und Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 sind hochwertige Audiolösungen für Berufstätige in hybriden Arbeitsumgebungen und verfügen über eine Inline-Anrufsteuerungsbox, aktive Geräuschunterdrückung (ANC Headset Gen 2) und Kompatibilität mit gängigen Konferenzplattformen.

sind hochwertige Audiolösungen für Berufstätige in hybriden Arbeitsumgebungen und verfügen über eine Inline-Anrufsteuerungsbox, aktive Geräuschunterdrückung (ANC Headset Gen 2) und Kompatibilität mit gängigen Konferenzplattformen. Für die Remote-Arbeit und zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsbemühungen führt der Cloud-basierte Lenovo Device Manager erweiterte, neue Funktionen ein, darunter eine umfassende, KI-gestützte Energiemanagementlösung, die Geräteflotten effizient verwaltet und den Energieverbrauch optimiert.

erweiterte, neue Funktionen ein, darunter eine umfassende, KI-gestützte Energiemanagementlösung, die Geräteflotten effizient verwaltet und den Energieverbrauch optimiert. Abgerundet wird das neue Line-up durch eine Auswahl an durchdachten und komfortablen Notebooktaschen, dem Lenovo ThinkPad Professional 16inch Backpack Gen 2? und dem ThinkPad Professional 16inch sowie 14inch Topload Gen 2.

Detaillierte Informationen zu allen neuen Produkten und Lösungen finden Sie in den unten verlinkten Pressemitteilungen und in der Pressemappe auf dem Lenovo StoryHub.

