Eine von Greenpeace beauftragten FÖS-Studie skizziert ein Sofortprogramm zum Subventionsabbau. Oberste Priorität hat demnach das Streichen von Geldern für fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas, zudem brauche es eine kluge Reform der Strompreisvergünstigungen. Die frei werdenden Haushaltsmittel könnten dann in die klimafreundliche Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft fließen.Mehr als 16 Milliarden Euro pro Jahr investiert Deutschland zurzeit in klimaschädliche Subventionen für die Industrie, aber nur 2,8 Milliarden Euro in ihren klimafreundlichen Umbau. Zu diesem Ergebnis kommt ...

