Berlin (ots/PRNewswire) -Vermittlung des neu definierten Konzepts "A Journey" für intelligentere Haussicherheit und Vorstellung innovativer HaussicherheitsprodukteIMOU wird auch im Jahr 2023 wieder auf der IFA, Europas größter Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, vertreten sein. Die IFA 2023 findet am 1. September in Berlin statt, wo IMOU sein neuestes Sortiment an innovativen Produkten für die Heimsicherheit am Stand 106 in der Halle 22 präsentiert.Als führender Anbieter von intelligenten IdD-Lösungen und -Diensten kündigt IMOU auf der IFA 2023 den neuen Slogan "Smart & Security; Cloud & Connectivity" an und beweist seine Ambitionen im Bereich der Heimsicherheit mit vier IPC-Serien, darunter die 4K-UHD-Serie, die IMOU-SENSE-Serie, die innovative Kamera-Serie und die kabellose Kamera-Serie sowie weitere innovative Produkte und Dienste.IMOU richtet auf der IFA mehrere Bereiche auf dem Messestand ein und nimmt die Besucher mit auf eine "Journey" durch das brandneue IMOU-Universum der Heimsicherheit, das die Bemühungen von IMOU zur Schaffung einer intelligenteren und sichereren Umgebung für Haushalte und kleine sowie mittlere Unternehmen widerspiegelt und allen Besuchern ein immersives Erlebnis eines Smarter Homes ermöglicht.Smart & SecurityIMOU verfügt über zehn Jahre umfassende Erfahrung im Sicherheitssektor und hat weltweit drei Industrieparks für die Fertigung errichtet. Auf der IFA 2023 kann IMOU endlich seinen Ehrgeiz und seine Fähigkeit zeigen, "Smart & Security" für die gesamte Branche neu zu definieren.Im Zentrum des Messestandes präsentiert IMOU vier innovative IPC-Serien, darunter die 4K-UHD-Serie, die IMOU-SENSE-Serie, die innovative Kamera-Serie und die kabellose Kamera-Serie.Rex 3D 4K, Knight 4K und Cruiser 2 4K, die drei Musketiere der 4K-UHD-Serie, sind 4K-Überwachungskameras mit unterschiedlichen Funktionen, die für spezielle Überwachungsszenarien im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden.Die Produkte Bullet 3, Versa 2 und Cruiser 2C, die zur IMOU-SENSE-Serie gehören, verfügen über eine KI-gestützte Menschen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung, wobei die Genauigkeit der Menschen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung auf bis zu 99 % erhöht wurde und damit im Vergleich zu herkömmlichen Algorithmen der Chip-Hersteller 50 % präziser ist. Die selbst entwickelte KI-Algorithmus-Matrix für die Erkennung von Menschen und Fahrzeugen kann die Fehlerquote um 35 % bis 50 % senken.Neben der 4K-UHD-Serie mit der höchsten Auflösung auf dem Markt und der selbst entwickelten IMOU-SENSE-Serie, stellt IMOU auch seine innovative Kamera-Serie und kabellose Kamera-Serie vor. IMOU begrüßt die Besucher mit den Produkten der innovativen Kamera-Serie, darunter die modernisierte Glühbirnen-Kamera, die eine einfache Installation mit einem E26/E27-Gewinde unterstützt, die innovativen Innenraum-Überwachungskameras Cruiser Dual und Ranger Dual mit zwei eingebauten Objektiven, die problemlos zwei verschiedene Überwachungswinkel abdecken können, die Cruiser 4G, die eine 4G-Verbindung ohne WLAN unterstützt, und die Rex VT mit Panorama-Schwenk- und Neigefunktion und einem eingebauten intelligenten Informationsbildschirm.IMOU hat außerdem IMOU Smart Locks (intelligente Schlösser) und IMOU-Roboter zu seinem Grundsatzprogramm "Smart & Security" hinzugefügt. Als Highlight der IMOU-Roboterfamilie ist der RV2 einer der fortschrittlichsten Staubsauger- und Wischroboter mit selbstreinigender Basisstation auf dem Markt und definitiv die erste Wahl, wenn Benutzer einen intelligenten Reinigungsroboter zu Hause einsetzen möchten. Während die IMOU-Roboterfamilie einen weiteren Beweis dafür liefert, wofür "Smart" bei IMOU jetzt steht, ist das Smart Lock namens Rock 1, das 3MP-Kameras und 150°-Weitwinkelobjektive unterstützt, zusammen mit der intelligenten Türklingel DB60 das i-Tüpfelchen des Sortiments und fügt den Sicherheitslösungen für das Zuhause die richtige Menge an maßgeschneiderten Details hinzu.Cloud & ConnectivityNach der Schaffung eines "Smart & Security" -Universums ermöglicht IMOU mit fortschrittlichen Cloud-Diensten und Konnektivitätstechnologien auch einen einfachen Zugang für Haushalte sowie für kleine und mittlere Unternehmen. Mit 40 Millionen registrierten Nutzern weltweit und 80 Millionen Geräten, auf die zugegriffen wird, verfügt IMOU Cloud über mehrere Sicherheitszertifizierungen und ist entschlossen, die Dienste und Geräte für noch mehr Nutzer zugänglich zu machen.Auf der IFA 2023 präsentiert IMOU den Besuchern modernisierte Router, darunter die Modelle AC1200 und AX3000 mit neuen Verbesserungen sowie Gigabit Switches mit 5 Ports und Gigabit Switches mit 8 Ports, die vollständige Gigabit-Netzwerkanschlüsse unterstützen. IMOU präsentiert weiterhin auch eine Reihe von beeindruckenden innovativen IoT-Produktdesigns mit neuen Verbesserungen, einschließlich verbesserter Sensoren und Detektoren, intelligenter Alarm-Hubs, intelligenter Stecker, intelligenter Glühbirnen und IR-Fernbedienungen, wobei sowohl die intelligente Glühbirne B5 als auch der intelligente Stecker das Matter-Protokoll unterstützen. Alle oben genannten aufsehenerregenden Designs ermöglichen es den Nutzern, ein verbessertes, intelligentes Leben bequemer zu genießen.Auf dem Messestand wird IMOU einen halbgeschlossenen Raum einrichten, um die modernsten selbst entwickelten KI- und Cloud-Technologien zu präsentieren und kleine sowie mittlere Unternehmen zu beraten und Hardware, Software, Cloud-Produkte und Dienstleistungen direkt vor Ort kundenspezifisch anzupassen. IMOU ist bekannt für maßgeschneiderte Sicherheits- und Überwachungslösungen, die verschiedene Szenarien für Unternehmen abdecken.Als führender Anbieter von intelligenten IdD-Lösungen und -Diensten, der davon überzeugt ist, dass Technologie und Schönheit verflochten werden können und dass intelligente Technologie auf optisch ansprechende Weise präsentiert werden kann, hat IMOU einen großen Schritt in Richtung der Integration von Technologie, Schönheit und den Anforderungen von spezifischen Szenarien sowie den Zielkunden gemacht. Auf dem Messestand der IFA 2023 wird IMOU die Entwicklung zugänglicher und benutzerfreundlicher Überwachungslösungen für Haushalte und kleine sowie mittlere Unternehmen vorantreiben. Damit nimmt IMOU alle seine Nutzer auf eine Journey zu einem intelligenteren und sichereren Ort mit.Informationen zu IMOUIMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IdD-Lösungen und -Diensten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch fortschrittliche Technologie und intelligente Produkte einen einfacheren, intelligenteren und sichereren Lebensstil für alle Benutzer und deren Familien zu schaffen.Mit den vier großen Produktsystemen (IMOU-Sicherheit, IMOU-Roboter, IMOU-Beleuchtung und IMOU-Link), die auf der KI-Kerntechnologie und der Cloud-Technologie basieren, bietet IMOU vielfältige Lösungen für unterschiedliche Nutzungsszenarien und sorgt so für ein bequemeres und effizienteres Erlebnis für die Nutzer intelligenter Produkte.IMOU-Produkte werden in mehr als 100 Ländern verkauft, und mehr als 30 Millionen Anwender auf der ganzen Welt genießen die Sicherheit und den Komfort von IMOU. Weitere Informationen finden Sie auf www.imoulife.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199765/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/imou-prasentiert-die-neuesten-produkte-und-technologien-auf-der-ifa-2023-301915904.htmlPressekontakt:Evan,+86 15011479933,mu.liu1@imou.comOriginal-Content von: IMOU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167703/5593452