Die erfahrene Führungskraft bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Halbleiterbetrieb und Finanzmanagement mit

Die Alphawave IP Group plc (LN: AWE, das "Unternehmen" oder "Alphawave Semi"), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, freut sich, die Berufung von David Reeder zum nicht geschäftsführenden Direktor des Unternehmens mit Wirkung vom 1. September 2023 bekannt zu geben. Mit seiner Berufung wird David Reeder Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses.

David war in leitenden Positionen in den Bereichen Finanzen und Betriebsführung von globalen High-Tech-Unternehmen tätig, darunter GlobalFoundries, Texas Instruments, Broadcom, Cisco und Lexmark. Im Oktober 2021 leitete er als CFO von GlobalFoundries den größten jemals durchgeführten Börsengang im Halbleiterbereich (IPO-Marktkapitalisierung: 26 Mrd. US-Dollar). Vor seiner Tätigkeit bei GlobalFoundries war er CFO und CEO von Lexmark und CEO der Tower Hill Insurance Group, einer Private-Equity-Gesellschaft mit einem Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar. Außerdem war er Mitglied des Prüfungsausschusses von Milacron und des Transaktionsausschusses während der Fusion von Milacron mit Hillenbrand.

Er verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, strategische Planung, Lieferkettenmanagement, Engineering, Fertigung, IT-Systeme, Investor Relations und Risikomanagement. Darüber hinaus kann er Erfahrungen als CFO und CEO sowohl in privaten als auch in börsennotierten Unternehmen vorweisen.

David Reeder sagte: "Ich sehe meinem Eintritt in den Vorstand von Alphawave Semi gespannt entgegen und freue mich, meine umfangreichen Erfahrungen im Halbleiterbereich in diesen kommenden Marktführer der Halbleiterbranche einbringen zu können. Nachdem ich unlängst GlobalFoundries an die Börse gebracht habe, kenne ich die besonderen Herausforderungen, die ein Halbleiterunternehmen als Börsenneuling zu bewältigen hat, und ich freue mich darauf, den Aktionären von Alphawave Semi als nicht geschäftsführender Direktor zu Diensten zu sein."

John Lofton Holt, Mitgründer und Executive Chairman von Alphawave Semi, sagte: "Der Vorstand und das Management-Team von Alphawave Semi freuen sich, eine so erfahrene Führungskraft in unserem Vorstand willkommen zu heißen. David bringt umfangreiche Erfahrungen im operativen Halbleitergeschäft sowie zusätzliche Kenntnisse im Finanzierungsbereich mit. Er wird ab sofort dem Prüfungsausschuss angehören und auch dem Nominierungsausschuss beitreten, um uns bei der Suche nach unserem neuen CFO zu unterstützen."

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen über Alphawave Semi finden Sie unter awavesemi.com.

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

