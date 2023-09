DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Arbeitsmarktdaten lindern Zinsängste

NEW YORK (Dow Jones)--Mit etwas festerer zeigen sich die US-Börsen am Freitag im frühen Handel, nachdem die Arbeitsmarktdaten für August Zinserhöhungsängste gelindert haben. Zwar wurden im vergangenen Monat mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, doch wurden die für Juli und Juni vorläufig gemeldeten Zahlen zugleich spürbar nach unten revidiert. Zudem stieg wider Erwarten die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne erhöhten sich weniger als angenommen. Insgesamt untermauern die Daten, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt abkühlt, was auch den Inflationsruck lindern dürfte. Damit lässt auch der Druck auf die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen nach.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,4 Prozent auf 34.861 Punkte. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes legen etwas weniger zu. Am Anleihemarkt kommen passend zu den Zinsspekulationen vor allem am kurzen Ende der Zinskurve deutlicher zurück.

Der Dollar zeigt sich dagegen zunächst wenig beeindruckt, der Dollarindex tendiert knapp behauptet. Die Analysten der ING hatten schon vor Bekanntgabe der Daten vermutet, dass der Dollar sein aktuelles Niveau halten würde - selbst bei einem geringeren Beschäftigungsaufbau. Die Analysten verwiesen auf die niedrige Arbeitslosenquote. Die niedrige Arbeitslosigkeit fördere den für die US-Wirtschaft so wichtigen Konsum und spreche eher für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Nach dem Arbeitsmarktbericht werden im späteren Verlauf die August-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von S&P Global und ISM sowie Daten zu den Bauausgaben im Juli veröffentlicht.

Dell und Nutanix mit Kurssprüngen nach starken Zahlen

Unter den Einzelwerten geben Broadcom um 3,5 Prozent nach. Das Halbleiter- und Softwareunternehmen hat für das dritte Geschäftsquartal über den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Der Ausblick fiel aber nur im Rahmen der Markterwartungen aus. Dell schellen um 16 Prozent nach oben nach überraschend starken Zahlen zum zweiten Quartal.

Einen Satz von 15 Prozent machen Nutanix. Neben starken Zahlen zum vierten Geschäftsquartal wird bei dem Cloud-Experten ein geplanter Aktienrückkauf positiv aufgenommen. Nach einem überraschend starken zweiten Quartal traut sich Lululemon im Geschäftsjahr mehr zu. Die Aktie des Anbieters von Sportbekleidung verbessert sich um 2 Prozent.

Ölpreise steigen erneut

Der Ölpreis wird von der Erwartung nach oben getrieben, dass wichtige Mitgliedsländer der Gruppe Opec+ ihre Fördermengen noch stärker kürzen dürften. Der stellvertretende russische Ministerpräsident sagte während einer im Fernsehen übertragenen Konferenz, sein Land habe sich mit anderen Opec+-Mitgliedern darauf geeinigt, die Ölexporte weiter zu verringern; Details dazu würden in der kommenden Woche bekanntgegeben. Analysten vermuten, dass Saudi-Arabien seine Fördermengenkürzungen von aktuell 1 Million Barrel pro Tag um einen Monat verlängert.

Das Gold profitiert leicht von den sinkenden Anleihezinsen. Sie machen das zinslos gehaltene Edelmetall für Anleger attraktiver.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.861,26 +0,4% 139,35 +5,2% S&P-500 4.522,29 +0,3% 14,63 +17,8% Nasdaq-Comp. 14.058,36 +0,2% 23,39 +34,3% Nasdaq-100 15.511,99 +0,1% 10,91 +41,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 -7,6 4,87 37,1 5 Jahre 4,21 -3,4 4,25 21,4 7 Jahre 4,19 -2,2 4,21 21,6 10 Jahre 4,11 -0,2 4,11 22,7 30 Jahre 4,25 +3,6 4,21 27,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0857 +0,1% 1,0836 1,0847 +1,4% EUR/JPY 157,63 -0,1% 157,74 157,98 +12,3% EUR/CHF 0,9574 -0,0% 0,9572 0,9592 -3,3% EUR/GBP 0,8566 +0,1% 0,8568 0,8560 -3,2% USD/JPY 145,16 -0,3% 145,57 145,65 +10,7% GBP/USD 1,2675 +0,0% 1,2648 1,2670 +4,8% USD/CNH (Offshore) 7,2576 -0,2% 7,2677 7,2805 +4,8% Bitcoin BTC/USD 25.981,33 -0,1% 25.978,75 27.148,55 +56,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,82 83,63 +1,4% +1,19 +8,3% Brent/ICE 87,87 86,83 +1,2% +1,04 +7,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,30 35,03 +0,8% +0,27 -56,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,35 1.940,21 +0,2% +4,14 +6,6% Silber (Spot) 24,51 24,43 +0,3% +0,08 +2,2% Platin (Spot) 976,38 972,38 +0,4% +4,00 -8,6% Kupfer-Future 3,87 3,79 +2,0% +0,07 +1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.