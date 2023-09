© Foto: Adobe Stock / gopixa



Die US-Wirtschaft zeigt erste Abschwächungszeichen und die Rallye der Wachstumsaktien verliert an Tempo. Sind Dividenden-Aktien die beste Antwort darauf?

Wolfe Research rät Anlegern, den Blick auf Dividenden-Aktien zu richten. Es gibt Unternehmen, die ihre Ausschüttung pro Aktie kontinuierlich seit mindestens 25 Jahren steigern. Einige von ihnen glänzen laut Chris Senyek, Stratege bei Wolfe, zusätzlich durch konstante Aktienrückkäufe.

"Wir haben festgestellt, dass konsistente Rückkäufe (Unternehmen mit einem Nettoaktienrückgang in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren) und Dividenden-Aristokraten (25 Jahre konsistentes Dividendenwachstum) in den vergangenen 20 Jahren und mehr die besten Ergebnisse bei der Verwendung von Barmitteln erzielt haben. Diese Anlagestrategien haben sich in einer sich abschwächenden Wirtschaft und/oder einem rezessionsartigen Umfeld besonders gut entwickelt", so Senyek gegenüber CNBC.

Dazu zählen Lowe's, Genuine Parts und Colgate-Palmolive. Dabei präsentiert Wolfe zufolge Colgate-Palmolive mit 2,61 Prozent die beeindruckendste Dividendenrendite, obwohl die Aktie 2023 um sechs Prozent gesunken ist. Lowe's hingegen verzeichnete einen Wertanstieg von 15 Prozent und bietet eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Das durchschnittliche Kurspotenzial liegt laut Daten von MarketScreener bei gut sieben Prozent für die Aktie. Die Aktie von Colgate-Palmolive erhält vom Gros der Analysten ein Kursziel, das circa 15,5 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Bei den Aktien von Genuine Parts sind noch 14 Prozent Luft nach oben drin, wie Analystenschätzungen auf MarketScreener im Mittel ergeben. Die Dividendenrendite beträgt 2,47 Prozent.

Diese Strategien können ein Indikator für einen robusten Cashflow sein, da stetig steigende Dividenden und Aktienrückkäufe für die finanzielle Stärke eines Unternehmens sprechen. Das macht sie auch in stürmischen Börsenzeiten für Anleger attraktiv.

Der Invesco BuyBack Achievers ETF, der Aktienunternehmen beinhaltet, die ihre Aktienzahl im vergangenen Jahr um mehr als fünf Prozent reduziert haben, legte um knapp zehn Prozent zu.

Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet: 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger! Fordern Sie jetzt den brandneuen Sonderreport gratis an.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion