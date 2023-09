Der Bericht beleuchtet die herausragenden Leistungen des Marktführers im Lieferkettenmanagement in den Bereichen ESG-Ratings, Klimaneutralität, Vielfalt in der Unternehmensführung, Zugehörigkeit der Mitarbeiter und Kultur

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), der führende Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen, hat heute seinen Global Impact Report für 2023 veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die Erfolge des Unternehmens in den Kernbereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) sowie sein Engagement für den Erhalt des Planeten, die Unterstützung seiner Mitarbeiter und die Förderung der Lieferkettenindustrie im Allgemeinen.

Zu den Highlights des Berichts gehören:

Der Erhalt der Auszeichnung Triple A von MSCI und Bestnoten von mehreren anderen Ratingagenturen

Der Erwerb von Zertifikaten für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) für den gesamten Stromverbrauch der Hauptverwaltung im Jahr 2022

Die fortlaufende Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen seit 2019

Die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen (Director Level und höher) auf 26 im Jahr 2022

Das Erreichen eines hohen Werts in Bezug auf das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter (96 haben das Gefühl, ein akzeptiertes Mitglied ihres Teams zu sein)

Die Unterstützung von über 40 aufstrebenden Künstlern durch kostenlose Ateliernutzungszeiten und öffentliche Auftritte im Rahmen unserer Catapult-Kooperation

Außerdem kündigte Kinaxis in diesem Jahr seine Lösung für eine Sustainable Supply Chain an, mit der Unternehmen Scope-3-Treibhausgasemissionen nachverfolgen können. Dadurch erhalten sie ein Verständnis dafür, wie sich Änderungen an ihren Lieferkettenplänen positiv oder negativ auf diese Emissionen auswirken können.

"Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir im diesjährigen Global Impact Report vorweisen können, und freue mich sehr über das herausragende Engagement unseres Unternehmens im Bereich ESG und für den Erhalt unseres Planeten", so John Sicard, President und CEO von Kinaxis. "Es gibt keinen größeren Verbraucher der natürlichen Ressourcen unserer Erde als die Lieferkette. Daher liegt es in unserer Verantwortung, unser persönliches Engagement und das unserer Kunden weiter auszubauen, indem wir Innovationen einführen, die sie bei der Erfüllung ihrer Unternehmensziele unterstützen und gleichzeitig dazu beitragen, weniger Schaden anzurichten. Ich bin überzeugt davon, dass unsere neue Lösung für nachhaltige Lieferketten genau das leisten wird."

Weitere Einzelheiten zu allen ESG-Verpflichtungen und -Initiativen von Kinaxis finden Sie im Global Impact Report 2023.

Um mehr über Kinaxis und seine Supply-Chain-Management-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Die täglichen Schwankungen und Unwägbarkeiten erfordern schnelles Handeln. Kinaxis n in der integrierten Unternehmensplanung und der digitalen Lieferkette zu treffen. So können die Menschen besser planen, besser leben und die Welt verändern. Kinaxis genießt das Vertrauen innovativer Marken und kombiniert menschliche Intelligenz mit KI und paralleler Planung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Pläne für jedes zukünftige Szenario zu erstellen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten. Auf Basis einer erweiterbaren, cloudbasierten Plattform liefert Kinaxis branchenerprobte Anwendungen, damit jeder früher informiert sein, schneller handeln und Verschwendung vermeiden kann. Weitere News von Kinaxis finden Sie unter Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook.

