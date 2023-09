Vaduz (ots) -Der Fachbeirat für Geldspiele steht als ständige beratende Kommission der Regierung, dem Amt für Volkswirtschaft (AVW) und der Finanzmarktaufsicht (FMA) bei allen fachlichen und strategischen Fragen des Geldspielwesens zur Seite. Er unterstützt bei der Durchführung des Geldspielgesetzes und kann Empfehlungen unterbreiten. Den Vorsitz des Fachbeirats hat George Häberling inne. Dem Fachbeirat gehören insgesamt vier unabhängige Sachverständige an, welche die Bereiche Geldspielrecht, Spieltechnik, Betrieb von Spielbanken oder Online-Geldspielen, Geldwäschereiabwehr und Spielsuchtfragen vertreten.Am 24. August 2023 hielt der Fachbeirat für Geldspiele seine Sitzung in Begleitung von Katja Gey (Amtsleiterin AVW) und Thomas Gstöhl (Leiter Geldspielaufsicht im AVW) im Grand Casino Baden ab. Georgette Stadtmann, Bereichsleiterin Sozialkonzept und Geldwäschereigesetz, stellte das 2021 eingeführte Sozialkonzept vor. Dieses basiert auf einem neuen Ansatz der Früherkennung, indem die Gäste anhand ihres Alters, ihrer Einkommensstruktur und eines theoretischen täglichen Durchschnittsverlustes in entsprechende Risikokategorien eingeteilt werden. Bei Überschreitung vordefinierter Schwellenwerte ergreifen die Sozialkonzeptverantwortlichen Massnahmen zur Gewährleistung des Spielerschutzes.Der Erfahrungsaustausch mit dem Grand Casino Baden ergab wertvolle Anhaltspunkte für eine mögliche Weiterentwicklung der Sozialkonzepte in Liechtenstein. Die Gewährleistung eines wirksamen Spielerschutzes durch die liechtensteinischen Spielbanken ist ein zentraler Fokus der Geldspielaufsicht. Ziel ist es, den schädlichen Auswirkungen des Geldspiels vorzubeugen oder diese zu beheben.Kontakt:Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, LeiterinT +423 236 68 80katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910766