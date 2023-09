Vaduz (ots) -Im Lichte des anstehenden Vorsitzes Liechtenstein im Ministerkomitee des Europarates lud Botschafter Domenik Wanger am Freitag, 1. September sämtliche liechtensteinische Expertinnen und Experten bei den verschiedenen Gremien des Europarats zu einem gemeinsamen Austausch ein.Der Europarat ist die älteste und grösste europäische Organisation zum Schutz der Menschenrechte und der Wahrung der demokratischen Sicherheit und Rechtstaatlichkeit in Europa. Neben der liechtensteinischen Vertretung in Strassburg leisten auch die über 40 Fachexpertinnen und Fachexperten sowie die liechtensteinischen Delegationen bei der Parlamentarischen Versammlung und dem Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung dieses Ziels. Die Gremien setzten sich aus Landtagsabgeordneten, Gemeindevorsteherinnen und -vorsteher, Experten aus dem öffentlichen Dienst sowie der Zivilgesellschaft zusammen. Sie vertreten Liechtenstein in den fachspezifischen Gremien des Europarats. Das am Freitag veranstaltete Netzwerktreffen trug zur Förderung des gremienübergreifenden Austauschs sowie der Diskussion gemeinsamer Erfahrungswerte und Herausforderungen bei.Im Anschluss an Begrüssungs- und Dankesworte durch Aussenministerin Dominique Hasler gab Liechtensteins Vertreter in Strassburg, Botschafter Domenik Wanger, einen Überblick über derzeit dominierende Themen am Europarat, die sich potenziell auch in der Arbeit der Fachgremien niederschlagen werden. Im Fokus seines Vortrags stand der bevorstehende Vorsitz Liechtensteins im Ministerkomitee des Europarats.Seit seinem Beitritt im Jahr 1978 übernimmt Liechtenstein im November 2023 zum dritten Mal den sechsmonatigen Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats. Das Ministerkomitee ist das zentrale Entscheidungsgremium des Europarats und setzt sich aus den Aussenministerinnen und Aussenminister der Mitgliedsstaaten zusammen. Entsprechend ist Liechtenstein durch Aussenministerin Dominique Hasler vertreten. Bei den Sitzungen des Ministerkomitees werden die Mitgliedstaaten stellvertretend durch die Ständigen Vertretungen vor Ort repräsentiert. Für Liechtenstein übernehmen Botschafter Domenik Wanger und sein Team in Strassburg diese Funktion.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStändige Vertretung Liechtensteins beim EuroparatSarah NiggT +33 7 88 16 67 19sarah.nigg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910767