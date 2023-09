Dahua Technology sorgt in einem Gebirge in der Provinz Yunnan (China) für die sichere Produktion eines 700+ mu großen Photovoltaik-Kraftwerks und stellt intelligente Maßnahmen zur Brandprävention und -kontrolle in den weitläufigen Anlagen bereit. Die implementierte Lösung konnte die Genauigkeit der Feueralarme um mehr als das 10-fache und die Effizienz der Feueralarmreaktion um 30 steigern, was zu einer stabilen Versorgung der umliegenden Gebiete mit sauberer Energie beiträgt.

