Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine der Woche vom 04. September bis 10. September 2023 MONTAG, DEN 4. SEPTEMBER Am Montag, den 4. September 2023, sind wichtige Wirtschaftstermine geplant. Um 10:00 Uhr veröffentlicht der VDMA Auftragseingangszahlen im Maschinenbau für Juli. Diese Daten bieten Einblick in die Industrienachfrage und die wirtschaftliche Stimmung. In Sachen Konjunktur wird die deutsche Handelsbilanz für Juli um 08:00 Uhr präsentiert. ...

