China hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mehr als 101 GW an Wind- und Solarenergiekapazität installiert, was eine Menge Metalle verbraucht. Canada Nickel bestätigte eine Entdeckung auf seiner Lagerstätte Mann Northwest und Revival Gold hat eine Vereinbarung über den Rückkauf einer 1 %igen NSR-Lizenzgebühr für 16 Grundstücke mit einer Fläche von ca. 133 ha innerhalb des 5.800 ha großen Projektgebiets Beartrack-Arnett von Revival Gold getroffen. Unternehmen im Überblick: Canada Nickel Company Inc. – https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Revival Gold Inc. – https://revival-gold.com/ ISIN: CA76151P1018 , WKN: A2H7F3 , FRA: 76V.F , TSXV: RVG.V Weitere Videos von Revival Gold Inc. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/revival-gold-inc/