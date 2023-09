Anzeige / Werbung

NVIDIA Aktienanalyse: Bahnbrechende Technologie und Rekordmargen. Weiteres Potential dank KI-Hype?

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen NVIDIA zu einem Vorreiter in den Bereichen Grafiktechnologie und Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Mit bahnbrechenden Innovationen und einer konsequenten Verpflichtung zur Spitzenleistung hat NVIDIA die Grenzen der Computertechnologie erweitert und die Art und Weise verändert, wie wir rechnen, visualisieren und lernen.

NVIDIA begann als Pionier in der Entwicklung leistungsstarker Grafikprozessoren für den Massenmarkt. Durch die Einführung von Technologien wie dem ersten 3D-Beschleuniger und später der GeForce-Serie hat das Unternehmen die Gaming-Welt revolutioniert und die Grundlage für hochauflösende, immersivere Spielerlebnisse geschaffen. Noch heute ist der Marktanteil in der Gaming-Branche und damit bei den Grafikkarten bei rund 80 Prozent.

Im Laufe der Jahre erkannte NVIDIA das Potenzial von Grafikprozessoren (GPUs) als leistungsfähige Werkzeuge für rechenintensive Aufgaben jenseits der Grafikverarbeitung. Dies führte zur Umgestaltung des Unternehmens, um KI und Deep Learning zu unterstützen. Die parallelen Verarbeitungsfähigkeiten von GPUs erwiesen sich als ideal für die schnelle Verarbeitung großer Datenmengen, die für KI-Anwendungen erforderlich sind.

NVIDIA führte die CUDA-Technologie ein, die es Entwicklern ermöglicht, GPUs für allgemeine Berechnungen zu nutzen. Dies legte den Grundstein für den Aufstieg von Deep Learning und beschleunigte die Entwicklung von KI-Modellen erheblich. Unternehmen, Forscher und Wissenschaftler begannen, GPUs von NVIDIA für Aufgaben wie Bilderkennung, Sprachverarbeitung und autonome Systeme einzusetzen.

Damit konnte NVIDIA die Expertise auch in Bereichen außerhalb von Gaming und KI erweitern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in der Automobilindustrie etabliert, indem es Plattformen für autonome Fahrzeuge entwickelt hat. Diese Plattformen nutzen KI, um Sensordaten in Echtzeit zu verarbeiten und Fahrzeuge sicher und autonom auf den Straßen zu navigieren. Darüber hinaus hat NVIDIA im Bereich Supercomputing einen großen Einfluss. Die CUDA-Architektur und die leistungsfähigen GPUs von NVIDIA sind in der Forschung und wissenschaftlichen Berechnungen weit verbreitet.

Mit den jüngsten Quartalszahlen setzt NVIDIA seine Erfolgsgeschichte fort, indem es Innovationen vorantreibt, die unsere technologische Landschaft weiter gestalten werden. Mit Fokus auf KI, Robotik, autonome Systeme und mehr wird das Unternehmen weiterhin die Grenzen des Möglichen erweitern. Die Akquisition von ARM, einem führenden Unternehmen im Bereich Halbleiterdesign, deutet auf eine noch vielfältigere Zukunft für NVIDIA hin.

Von der Gestaltung der visuellen Welt des Gamings bis hin zur Transformation der Technologie durch Künstliche Intelligenz hat NVIDIA bewiesen, dass die Kombination von visionärer Führung, bahnbrechender Technologie und Engagement für Spitzenleistungen eine starke Grundlage für Innovation und Fortschritt bildet. Margen jenseits der Rekorde vom einstigen Platzhirschen der Chiphersteller Intel zeigen, dass sich damit auch viel Geld verdienen lässt. So gelang im jüngsten Quartal ein höherer Gewinn als im Gesamtjahr 2022. Doch wie stark lief der Aktienkurs mit?

Roland Jegen schaut auf das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool und gibt Inspirationen zu dieser Momentum-Aktie.

