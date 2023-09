QUEBEC CITY, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSXV: RBX) gibt heute seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2023 bekannt.



Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer von Robex, sagte: "Im ersten Halbjahr 2023 beschleunigte sich die Entwicklung des Kiniero-Projekts in Vorbereitung auf den Bau der künftigen Mine in Guinea und den weiteren Aufbau der Finanzierung. Die Produktion in der Nampala-Mine erfüllt die Erwartungen des Managements. Der mit Taurus vereinbarte Überbrückungskredit und die abgeschlossene Machbarkeitsstudie zeigen, dass bei der Entwicklung des Kiniero-Projekts Fortschritte erzielt worden sind. Das Unternehmen setzt weiterhin eine nachhaltige und inklusive Wachstumsstrategie um, unterstützt durch einen umsichtigen und ausgewogenen finanziellen Ansatz."1

Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle Beträge und Finanzdaten in dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar (CAD).

ZUSAMMENFASSUNG DER HIGHLIGHTS FÜR DAS ZWEITE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2023 IM VERGLEICH ZUM ZWEITEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2022

Nampala-Minenbetrieb

Die Goldproduktion erreichte im zweiten Quartal 2023 12.410 Unzen, verglichen mit 12.185 Unzen im gleichen Zeitraum des Jahres 2022, und dies trotz der niedriggradigeren Mineralisierung des in der Anlage in Nampala verarbeiteten Erzes. Dieser leichte Anstieg der Goldproduktion um 1,8 % wurde dank des Anstiegs der verarbeiteten Tonnage um 6,6 % erreicht und ermöglichte es dem Unternehmen, die Menge des verkauften Goldes um 0,8 % bzw. 11.069 Unzen zu erhöhen, verglichen mit 10.981 Unzen im gleichen Zeitraum 2022.

Insgesamt wurden 2.424.197 Tonnen Material aus den Gruben gefördert, davon 1.652.116 Tonnen Abfälle und 772.081 Tonnen Erz, was einem betrieblichen Abraumverhältnis von 2,1 entspricht. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 wurden 3.252.074 Tonnen Material abgebaut, davon 2.608.623 Tonnen Abfälle und 643.451 Tonnen Erz, was einem betrieblichen Abraumverhältnis von 4,1 entspricht. Ein Anstieg des abgebauten Erzes um 20,0 % und ein Rückgang der Abfälle um 36,7 % trugen zur Verbesserung unseres Abraumverhältnisses bei.

Die niedrigeren All-in-Sustaining-Kosten2, die sich im zweiten Quartal des Jahres 2023 auf 1.287 CAD pro verkaufter Unze Gold beliefen, verglichen mit 1.540 CAD pro verkaufter Unze Gold im selben Zeitraum des Jahres 2022, lassen sich durch die geringeren Mengen an Abraum und die damit verbundenen geringeren Abraumkosten von 2.118.749 CAD erklären, die in den Instandhaltungsinvestitionen enthalten sind und teilweise durch den Anstieg der Ausgaben für den Minenbetrieb um 975.578 CAD ausgeglichen wurden.



Finanzen

Die Erlöse aus dem Goldverkauf stiegen im zweiten Quartal 2023 um 10,6 % auf 29.149.761 CAD, verglichen mit 26.359.252 CAD im zweiten Quartal 2022, was mit einem Anstieg des durchschnittlichen realisierten Verkaufspreises pro verkaufter Unze Gold zusammenhing.

Der durchschnittliche Marktpreis für Gold lag im zweiten Quartal 2023 bei 2.654 CAD pro Unze im Vergleich zu 2.393 CAD pro Unze im gleichen Zeitraum von 2022, was einem Anstieg um 261 CAD bzw. 10,9 % entspricht.

Die Betriebseinnahmen erreichten 7.112.609 CAD im zweiten Quartal 2023 verglichen mit 11.497.491 CAD im zweiten Quartal 2022, was einem Rückgang von 38,1% entspricht. Diese geringeren Einnahmen sind auf die um 85,2 % gestiegenen Verwaltungskosten zur Unterstützung des Wachstums von Robex nach der Übernahme der Sycamore-Gruppe zurückzuführen.

Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettogewinn im zweiten Quartal 2023 ist mit 4.587.314 CAD niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, in dem er 7.818.034 CAD betrug, was einen Rückgang von 41,3 % darstellt.

Im zweiten Quartal 2023 betrug der bereinigte positive Cashflow 3 aus betrieblicher Tätigkeit 7.576.628 CAD, verglichen mit 12.176.285 CAD im zweiten Quartal 2022. Dieser Rückgang um 4.599.657 CAD lässt sich wie folgt erklären: 3.324.864 CAD Rückgang des Nettoeinkommens 2.427.735 CAD Anstieg der Abschreibungen auf Sachanlagen 1.380.827 CAD Rückgang des Aufwands für latente Steuern 1.107.195 CAD Anstieg der langfristigen Umsatzsteuerforderungen 525.624 CAD nicht realisierte Wechselkursgewinne 1.034.341 CAD Rückgang der Ausgaben für den Bergbaubetrieb im Zusammenhang mit der Leasingverbindlichkeit 304.197 CAD Anstieg der gezahlten Zinsen

aus betrieblicher Tätigkeit 7.576.628 CAD, verglichen mit 12.176.285 CAD im zweiten Quartal 2022. Dieser Rückgang um 4.599.657 CAD lässt sich wie folgt erklären: Die Nettoverschuldung4 belief sich für den Zeitraum zum 30. Juni 2023 auf 36.361.085 CAD, verglichen mit 21.673.490 CAD zum 31. Dezember 2022, was einem Anstieg um 67,8 % entspricht. Dies lässt sich durch den mit Taurus vereinbarten Überbrückungskredit in Höhe von 24.042.854 CAD erklären, der bis zum 30. Juni 2023 in Anspruch genommen wurde. Die Rückzahlung der Kreditlinien sank von 11.370.939 CAD am 31. Dezember 2022 auf 4.741.952 CAD am 30. Juni 2023, wodurch der Anstieg der Nettoverschuldung für diesen Zeitraum begrenzt wurde.



Unternehmen

Liquidität von Nampala: Am 4. April 2023 hat Robex die Bedingungen einer seiner genehmigten Kreditlinien mit einer Bank in Mali neu ausgehandelt. Der Höchstbetrag beträgt nun 4.408.219 CAD (2.000.000.000 CFA-Francs). Diese Kreditlinie wird mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 3. April 2024.

Am 4. April 2023 hat Robex die Bedingungen einer seiner genehmigten Kreditlinien mit einer Bank in Mali neu ausgehandelt. Der Höchstbetrag beträgt nun 4.408.219 CAD (2.000.000.000 CFA-Francs). Diese Kreditlinie wird mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 3. April 2024. Festlegung der Finanzierung für die Kiniero-Mine: Im zweiten Quartal 2023 setzte das Management seine Bemühungen fort, die Entwicklung seines Goldprojekts in Guinea zu beschleunigen, um den Weg für den Bau der künftigen Kiniero-Mine zu ebnen, und schloss die Einrichtung eines Überbrückungskredits in Höhe von 35 Millionen US-Dollar mit Taurus ab. Am 20. April 2023 gab Robex bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Überbrückungskredits erfüllt sind und dass ein erster Antrag auf Inanspruchnahme eingereicht wurde. Im zweiten Quartal 2023 nahm das Unternehmen 25.986.299 CAD aus dem Überbrückungskredit, abzüglich 1.697.132 CAD an Finanzierungskosten, in Anspruch. Hierbei ist zu bedenken, dass sich dieses Finanzierungspaket auf insgesamt 115 Millionen US-Dollar beläuft, die für die Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts in Guinea bestimmt sind. Das Management ist derzeit dabei, eine Vereinbarung mit Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. abzuschließen, die eine Projektfinanzierung von bis zu 100 Millionen US-Dollar für die Rückzahlung des Überbrückungskredits und die Finanzierung der Erschließungs- und Betriebskapitalkosten vorsieht.

Im zweiten Quartal 2023 setzte das Management seine Bemühungen fort, die Entwicklung seines Goldprojekts in Guinea zu beschleunigen, um den Weg für den Bau der künftigen Kiniero-Mine zu ebnen, und schloss die Einrichtung eines Überbrückungskredits in Höhe von 35 Millionen US-Dollar mit Taurus ab. Fortsetzung des Baus von Kiniero: Robex führte die Machbarkeitsstudie am 14. Juni 2023 durch und veröffentlichte sie in Übereinstimmung mit der Verordnung 43-101 über die Offenlegungsstandards für Mineralprojekte.

Robex führte die Machbarkeitsstudie am 14. Juni 2023 durch und veröffentlichte sie in Übereinstimmung mit der Verordnung 43-101 über die Offenlegungsstandards für Mineralprojekte. Konsolidierung des Aktienkapitals: Am 28. April 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens seine Zustimmung erteilt hat für (i) eine Aktienkonsolidierung im Verhältnis 10:1 (vorbehaltlich (A) der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahres- und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre, die am 29. Juni 2023 stattfinden wird, und (B) der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) und (ii) einen geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplan (vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange). Die Änderungen am Aktienoptionsplan haben zur Folge, dass sich die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Plans ausgegeben werden können, erhöht und dass administrative Änderungen vorgenommen werden, um den Änderungen der TSX Venture Exchange Richtlinie 4.4 - Security Based Compensation (Aktienbasierte Vergütung) Rechnung zu tragen. Am 15. Mai 2023 und am 29. Juni 2023 wurden die bedingten Genehmigungen der TSX Venture Exchange bzw. der Aktionäre des Unternehmens erteilt. Bislang ist die Aktienkonsolidierung im Verhältnis 10:1 noch nicht in Kraft getreten.



ZUSAMMENFASSUNG DER PRODUKTION UND DER GESCHÄFTSERGEBNISSE FÜR DAS ZWEITE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2023

Quarters ended June 30 2023 2022 Change Gold ounces produced 12,410 12,185 1.8 % Gold ounces sold 11,069 10,981 0.8 % $ $ Revenues - gold sales 29,149,761 26,359,252 10.6 % MINING RESULTS 15,137,809 15,690,904 -3.5 % OPERATING INCOME 7,112,609 11,497,491 -38.1 % NET INCOME 4,989,239 8,314,103 -40.0 % ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS: Net income 4,587,314 7,818,034 -41.3 % Basic earnings per share 0.005 0.013 -61.5 % Diluted earnings per share 0.005 0.013 -61.5 % CASH FLOWS Adjusted cash flows from operating activities(1) 7,576,628 12,176,285 -37.8 % Adjusted cash flows from operating activities per share(1) 0.008 0.020 -58.5 % As at June 30, 2023 As at December 31, 2022 Change TOTAL ASSETS 285,149,906 251,761,308 13.3 % TOTAL LIABILITIES 80,749,952 55,206,985 46.3 % NET DEBT(1) 36,361,085 21,673,490 67.8 % STATISTICS All-in sustaining cost (per ounce of gold sold)(1) 1,287 1,540 -16.4 %



(1) Nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, nicht auf IFRS basierende Kennziffer oder ergänzende Finanzkennzahl. Weitere Informationen zu diesen Finanzkennzahlen und deren Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, sofern zutreffend, finden Sie im Abschnitt "Nicht auf IFRS basierende und sonstige Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

EREIGNISSE NACH DEM 30. JUNI 2023

Überbrückungskredit mit Taurus: Das Unternehmen erhielt am 7. Juli 2023 10.911.471 USD und am 7. August 2023 4.817.969 USD. Bislang wurden insgesamt maximal 35 Millionen US-Dollar aus dem Überbrückungskredit in Anspruch genommen.

Das Unternehmen erhielt am 7. Juli 2023 10.911.471 USD und am 7. August 2023 4.817.969 USD. Bislang wurden insgesamt maximal 35 Millionen US-Dollar aus dem Überbrückungskredit in Anspruch genommen. Kurzfassung des Basisprospekts: Am 20. Juli 2023 reichte das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eine Kurzfassung des Basisprospekts ein. Der Prospekt ist für einen Zeitraum von 25 Monaten gültig. Während dieser Zeit kann das Unternehmen Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Optionsscheine, Zeichnungsscheine, Anteile oder eine Kombination dieser Wertpapiere (zusammen die "Wertpapiere") für einen Gesamtbetrag von bis zu 250 Millionen CAD ausgeben. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus einem bestimmten Angebot und dem Verkauf von Wertpapieren zur Finanzierung eines Teils der Kapitalkosten, die für die Erschließung des Kiniero-Projekts bis zum Abschluss der Bauarbeiten erforderlich sind, und/oder zur Verfolgung von Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten zu verwenden, falls und sobald sich diese ergeben.

AUSBLICK UND STRATEGIE FÜR 2023

Die Ziele der Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 lauten wie folgt:

Finanzierung des Kiniero-Projekts : Das Management ist derzeit dabei, eine Vereinbarung mit Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. abzuschließen, die eine Projektfinanzierung von bis zu 100 Millionen US-Dollar für die Rückzahlung des Überbrückungskredits und die Finanzierung der Erschließungs- und Betriebskapitalkosten vorsieht.

: Das Management ist derzeit dabei, eine Vereinbarung mit Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. abzuschließen, die eine Projektfinanzierung von bis zu 100 Millionen US-Dollar für die Rückzahlung des Überbrückungskredits und die Finanzierung der Erschließungs- und Betriebskapitalkosten vorsieht. Verbesserung der Leistung von Nampala : Die Optimierung der Aushubarbeiten in der Nampala-Mine ermöglichte es dem Unternehmen, den Abbauplan der Mine weiter zu verbessern und sich auf die Regenzeit vorzubereiten. Ziel ist es, den Cashflow zu maximieren, um das Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Die Produktion entspricht den Prognosen des Managements, das nach wie vor davon ausgeht, sein Ziel von 48.000 bis 52.000 Unzen zu erreichen, und zwar bei All-in-Sustaining-Kosten (pro verkaufter Unze Gold) von unter 1.500 CAD.

: Die Optimierung der Aushubarbeiten in der Nampala-Mine ermöglichte es dem Unternehmen, den Abbauplan der Mine weiter zu verbessern und sich auf die Regenzeit vorzubereiten. Ziel ist es, den Cashflow zu maximieren, um das Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Die Produktion entspricht den Prognosen des Managements, das nach wie vor davon ausgeht, sein Ziel von 48.000 bis 52.000 Unzen zu erreichen, und zwar bei All-in-Sustaining-Kosten (pro verkaufter Unze Gold) von unter 1.500 CAD. Exploration in Mali und Guinea : Die Exploration steht wieder im Mittelpunkt der Strategie der Gruppe, um neue Ziele und neue behandelbare Reserven in der Anlage in Nampala und der zukünftigen Anlage in Kiniero zu identifizieren.

: Die Exploration steht wieder im Mittelpunkt der Strategie der Gruppe, um neue Ziele und neue behandelbare Reserven in der Anlage in Nampala und der zukünftigen Anlage in Kiniero zu identifizieren. Kapitalmarkt : Robex ist bestrebt, seine Kommunikation mit Anlegern und Finanzvermittlern zu verbessern, um die Wertsteigerung der Aktie zu unterstützen und seine kurzfristige Liquidität zu erhöhen.

: Robex ist bestrebt, seine Kommunikation mit Anlegern und Finanzvermittlern zu verbessern, um die Wertsteigerung der Aktie zu unterstützen und seine kurzfristige Liquidität zu erhöhen. Robex hat seine Prognosen für die Goldproduktion im Jahr 2023 bestätigt. Diese liegen zwischen 48.000 und 52.000 Unzen bei All-in-Sustaining-Kosten (pro verkaufter Unze Gold)5 von unter 1500 CAD/Unze6.



Ausführliche Informationen

Für eine detailliertere Erörterung der Geschäftsergebnisse des Unternehmens wird den Lesern dringend empfohlen, die Abschlussanalyse und den konsolidierten Abschluss für das zweite Quartal zum 30. Juni 2023 von Robex zu lesen, die auf der Website des Unternehmens im Abschnitt "Investors" unter robexgold.com zur Verfügung stehen.

Telefonkonferenz

Robex wird eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2023 zu erörtern. Der zu diesem Zweck von Renmark Financial organisierte Live-Webcast findet am Dienstag, 29. August 2023, um 10:00 Uhr EDT (New York) statt. Finanzanalysten sind eingeladen, während der Konferenz Fragen zu stellen. Alle anderen Stakeholder können an der Konferenz teilnehmen, aber nicht das Wort ergreifen. Die Konferenz wird live übertragen auf:

https://www.renmarkfinancial.com/events/second-quarter-2023-results-virtual-presentation-tsx-v-rbx-2023-08-29-100000 .

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Für weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC. RENMARK FINANCIAL COMMUNICATIONS INC. Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer

Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development Robert Thaemlitz

Account Manager +1 581 741-7421 +1 416 644-2020 or +1 212 812-7680 E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com) E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com (mailto:rthaemlitz@renmarkfinancial.com) www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/) www.renmarkfinancial.com (http://www.renmarkfinancial.com/)



NICHT AUF IFRS BASIERENDE UND SONSTIGE FINANZKENNZAHLEN

Die Geschäftsergebnisse des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standardssowie auf der Website von Robex) verfügbar ist. Die Überleitungen und Berechnungen zwischen den nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen und den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen werden im nachfolgenden Abschnitt "Überleitung und Berechnung" dieser Pressemitteilung dargestellt.

ÜBERLEITUNG UND BERECHNUNG

Calculation of the adjusted net income attributable to shareholders and the adjusted net income attributable to shareholders per share

Quarters ended

June 30 Six-month periods

ended June 30 2023 2022 2023 2022 (in dollars) Basic and diluted net earnings attributable to common shareholders 4,587,314 7,818,034 10,971,168 20,323,116 Foreign exchange gain (262,636 ) (133,370 ) (748,153 ) (244,757 ) Changes in the fair value of derivative liabilities (58,013 ) 0 (58,013 ) --- Write-off of property, plant and equipment 8,933 21,534 8,933 21,534 Adjusted net income attributable to common shareholders 4,275,598 7,706,198 10,173,935 20,099,893 Basic weighted average number of shares outstanding 899,859,635 600,157,696 899,717,066 600,018,821 Adjusted basic earnings per share (in dollars) 0.005 0.013 0.011 0.033



Calculation of net debt

As at June 30 As at December 31 2023 2022 $ $ Lines of credit 4,741,952 11,370,939 Bridge loan 24,042,854 --- Long-term debt 439,646 1,395,215 Lease liabilities 12,411,785 12,518,742 Less: Cash (5,275,152 ) (3,611,406 ) NET DEBT 36,361,085 21,673,490 As at June 30 As at December 31 2023 2022 $ $ TOTAL LIABILITIES 80,749,952 55,206,985 Less: Accounts payable (24,725,350 ) (17,957,004 ) Warrants (2,299,700 ) --- Environmental liability (446,751 ) (424,138 ) Deferred tax liability (10,188,683 ) (10,106,230 ) Other long-term liabilities (1,453,232 ) (1,434,717 ) 41,636,236 25,284,896 CURRENT ASSETS 36,445,289 32,095,698 Less: Inventory (18,890,851 ) (17,648,967 ) Accounts receivable (8,076,494 ) (8,867,852 ) Prepaid expenses (1,085,508 ) (805,914 ) Deposits paid (1,273,050 ) (1,161,559 ) Deferred financing costs (1,844,234 ) --- 5,275,151 3,611,406 NET DEBT 36,361,085 21,673,490



Calculation of the adjusted operating cash flows and adjusted operating cash flows per share

Quarters ended June 30 Six-month periods ended June 30 2023 2022 2023 2022 (in dollars) Cash flows from operating activities 11,349,045 9,276,412 24,258,208 10,380,710 Net change in non-cash working capital items (3,772,417 ) 2,899,873 (4,876,521 ) 18,276,294 Adjusted cash flows from operating activities 7,576,628 12,176,285 19,381,687 28,657,004 Basic weighted average number of shares outstanding 899,859,635 600,157,696 899,717,066 600,018,821 Adjusted cash flows from operating activities per share (in dollars) 0.008 0.020 0.022 0.048



Calculation of the all-in sustaining cost

Quarters ended June 30 Six-month periods ended June 30 2023 2022 2023 2022 Ounces of gold sold 11,069 10,981 23,739 24,652 (in dollars) Mining expenses 8,306,313 7,424,883 19,559,341 16,358,984 Mining royalties 905,232 811,084 1,924,865 1,813,095 Total cash cost 9,211,545 8,235,967 21,484,206 18,172,079 Maintenance capital expenditures 5,034,145 8,699,674 11,415,871 14,671,193 All-in sustaining cost 14,245,690 16,905,641 32,900,077 32,843,272 All-in sustaining cost (per ounce of gold sold) 1,287 1,540 1,386 1,332



HINWEIS HINSICHTLICH DER BESCHRÄNKUNGEN DER ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG

Diese Zusammenfassung der Ergebnisse in der Pressemitteilung enthält begrenzte Informationen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung von Robex zu beurteilen. Sie ist jedoch keine geeignete Informationsquelle für Leser, die mit Robex nicht vertraut sind, und ersetzt in keiner Weise den Jahresabschluss von Robex, die Anmerkungen zum Jahresabschluss und die MD&A.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und es Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "können", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "Prognose", "anleiten", "Hinweis", "beabsichtigen", "Absicht", "wahrscheinlich", "möglicherweise", "könnte", "Zielsetzung", "Chance", "Aussicht", "Plan", "Potenzial", "sollte", "Strategie", "Ziel", "wird" oder "würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, das Kiniero-Goldprojekt erfolgreich voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Kostenüberschreitungsfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (die "Fazilitäten"), zu den im unverbindlichen Term Sheet dargelegten Bedingungen und gegebenenfalls zu akzeptablen Konditionen abzuschließen; den Zeitpunkt des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen über die Fazilitäten und, sofern die endgültigen Vereinbarungen abgeschlossen werden, die Inanspruchnahme der Erlöse aus den Fazilitäten, einschließlich des Zeitpunkts der Inanspruchnahme.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem auf Annahmen in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen über die Fazilitäten zu den im unverbindlichen Term Sheet genannten Bedingungen und gegebenenfalls zu akzeptablen Konditionen abzuschließen und die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die Vorschüsse zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der verbleibenden üblichen Due-Diligence-Prüfungen und anderer Bedingungen und Genehmigungen); die Annahme, dass der Vorstand den Fazilitäten zustimmt; die Fähigkeit des Unternehmens, die Zeitvorgaben für die endgültigen Vereinbarungen und die erste Inanspruchnahme von Mitteln einzuhalten; die Fähigkeit, die Pläne und den Zeitplan des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt gemäß den Angaben in der Vormachbarkeitsstudie durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme durchzuführen; keine ungünstigen Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis bleibt auf einem für das Kiniero-Goldprojekt rentablen Niveau; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen; und die Fähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen und Mineralreserven auszuschöpfen; sowie Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische und ökonomische Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Finanzierungskosten oder nachteilige Änderungen der Bedingungen für die gegebenenfalls verfügbare Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen für die Fazilitäten zu annehmbaren Bedingungen abzuschließen, wenn überhaupt; die Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die damit verbundenen Vorschüsse zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-Prüfungen und anderer Bedingungen und Genehmigungen); Versäumnisse oder Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen oder bei der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Fazilitäten; dass die Erlöse aus der Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts dem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen; Schwankungen der Gold- und Rohstoffpreise; Risiken im Zusammenhang mit der geopolitischen Situation in Mali und damit verbundene Risiken, einschließlich des Risikos von Terrorismus und bewaffnetem Banditentum, Betrug und Korruption, Sicherheitsbedrohungen und Ressourcennationalismus; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; den Zugang des Unternehmens zur Fremdfinanzierung; Unsicherheiten bei den Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens; Änderungen der Produktions- und Kostenschätzungen des Unternehmens; Gefahren und Risiken, die üblicherweise mit der Exploration von Mineralien und der Erschließung und Förderung von Goldvorkommen verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit den externen Auftragnehmern und Lieferanten des Unternehmens; das begrenzte Immobilienportfolio des Unternehmens; der Schwund der Mineralreserven des Unternehmens; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Wasserversorgung für den Bergbau; die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verschiedener staatlicher Behörden zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Eigentumsrechte an seinen Mineralienprojekten und Explorationsrechten zu erlangen und aufrechtzuerhalten; Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes und wichtiges Personal zu finden und zu halten; Umweltrisiken und -gefahren im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Goldmine in Mali; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit zu versichern; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern, Aktionären und anderen Interessengruppen, einschließlich der lokalen Regierungen und Gemeinden im Umfeld der Mine in Mali; die Abhängigkeit des Unternehmens von IT-Systemen; Bedrohungen der Cybersicherheit; das Risiko eines anhängigen oder künftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; sowie Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Veranlagungen des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich Umstände oder Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com oder auf der Website des Unternehmens unter https://robexgold.com zu finden ist. Dieser enthält weitere Informationen über Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

________________________________

1 Zukunftsgerichtete Aussage. Siehe den Abschnitt "Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen" in dieser Pressemitteilung.

2 Nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, nicht auf IFRS basierende Kennziffer oder ergänzende Finanzkennzahl. Weitere Informationen zu diesen Finanzkennzahlen und deren Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, sofern zutreffend, finden Sie im Abschnitt "Nicht auf IFRS basierende und sonstige Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Supra, Hinweis 1.