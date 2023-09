US-Arbeitsmarkt im Fokus: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien (Tesla, Apple, Salesforce)

Anzeige / Werbung

In den letzten Handelstagen des Monats August sahen wir eine deutliche Stabilisierung auf die Verluste, die der Monat zuvor mit sich brachte. Der DAX schaffte es sogar, intraday mehrfach die 16.000er-Marke in dieser Woche zu übertreffen. Doch eine Art "Befreiungsschlag" war im Chartbild noch nicht zu sehen und so bleibt die 16.000 genau die Mitte zwischen dem Bereich des Alleithochs um 16.500 Punkten und dem Monatstief knapp unter 15.500 Punkten.

Eine ähnliche Bandbreite von 1.000 Punkten vollzog der Dow Jones, welcher von Roland Jegen als "eher unspektakulär" bezeichnet wurde. Wesentlich mehr Momentum zeigte nämlich der Nasdaq. Er konnte bis an die Hochs vom Monatsstart zurücklaufen und damit vor allem den Schwung aus einigen Quartalszahlen abbilden. Auf diese gehen wir direkt nach den Daten zum US-Arbeitsmarkt ausführlicher ein.

In diesem Zusammenhang spielten auch der Euro-Dollar und der Goldpreis eine Rolle, die wir näher erläuterten. Die Daten um 14.30 Uhr sorgten für eine erste positive Reaktion an den Aktienmärkten. Etwas weniger neu geschaffene Stellen in den USA zeigen einen robusten, aber nicht überhitzten Arbeitsmarkt. Genau dies könnte nun die US-Notenbank FED für ein Ende der Zinsanhebungen interpretieren. Dennoch war die Bewegung nicht überschwenglich, womöglich weil die Abweichung von den Erwartungen auch nur minimal war und zudem die Beschäftigung höher war, aber auch die Arbeitslosenquote - eigentlich widersprüchliche Daten, die dann 15.30 Uhr bewertet werden müssen.

Wir bewerten im Anschluss das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool für die populärsten Werte der Woche. Von einer Nvidia, die nun bei 500 US-Dollar notiert, über den starken Anstieg bei Apple im Vorfeld der neuen iPhone-Präsentation bis hin zu Tesla, die mit dem überarbeiteten Model 3 eine neue Ära einläuten wollen, war die Berichterstattung sehr facettenreich.

Im Zuge von Nvidia stiegen auch die Aktien von Intel deutlich an und eine Mercadolibre notiert nun sogar an ihrem Jahreshoch. Doch es gab auch negative Aktienentwicklungen, wie stellvertretend mit Walgreen Boots Alliance und Dollar Tree aufgezeigt wird.

Zu NVIDIA gibt es auch ein ausführliches Update auf dem Freestoxx-Kanal.

Klarer Gewinner im Dow Jones waren nach Zahlen noch Salesforce, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen möchten und ebenfalls charttechnisch beleuchten.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen, Devisen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

