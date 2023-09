Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Aktie des deutschen Pharma- und Agrochemie-Giganten Bayer AG hat die jüngste Handelswoche bei 50,93 EUR beendet, ein Plus von 1,9 % gegenüber der Vorwoche. Die Aktionäre dürften aufatmen, insbesondere nachdem Fitch Ratings den Ausblick für das Unternehmen von stabil auf negativ korrigiert hat. Das Rating BBB+ bleibt jedoch bestehen, was das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit des Unternehmens zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...