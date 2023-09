Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Porr: "Der Vorstand hob seinen Ausblick für die Bauleistung 2023 von zumindest auf Vorjahresniveau (EUR 6,2 Mrd.) auf EUR 6,5 - 6,7 Mrd. an (ein Plus von 5-8% zu 2022) und erwartet eine weitere Steigerung der Ergebnisse. Trotz der bremsenden Wirkung des gestiegenen Zinsniveaus auf die Baubranche, hält sich PORR mit ihrem Fokus auf den Infrastrukturbereich sehr gut und erzielte sogar ein neues Rekordhoch beim Auftragseingang. Wir bleiben bei unserer Kaufen-Empfehlung." Zu Vienna Insurance Group: "Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand ein Vorsteuerergebnis ...

