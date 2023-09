Wochenrückblick - Konjunkturdaten & Quartalszahlen

Werbung







Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Viele gute Unternehmenszahlen prägten die vorangegangene Börsenwoche, jedoch trüben schwache Konjunkturdaten die Märkte. Sowohl die Inflation als auch der Konsumklimaindex stehen den Unternehmenskennzahlen gegenüber.



Der Wochenstart: 3M Aktionäre können sich freuen



Den Start in die Woche machte Thyssenkrupp Nucera, das Unternehmen konnte sowohl seinen Umsatz als auch die Auftragseingänge steigern. Der Umsatz der Thyssenkrupp Tochter stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 90%, auch die Auftragseingänge stiegen um 13%. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich der Wasserstofftitel entwickeln wird.



Die PDD-Aktie stach am Wochenanfang besonders hervor, zweistellige Kursgewinne waren die Folge von guten Quartalszahlen des Unternehmens. Die chinesische E-Commerce Plattform konnte seinen operativen Gewinn um 66% gegenüber dem Vorjahresquartal steigern, den Umsatz sogar um 66%. Insgesamt verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 Milliarden Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber Vorjahresquartal.













Am Dienstag erreichte der Konzern 3M einen Vergleich mit dem US-Militär, der durchaus niedriger ausfiel als zuvor erwartet. Das Unternehmen ist in eine Sammelklage von US-Militärangehörigen verstrickt, welche zwischen 2003 und 2015 die Ohrstöpsel des Herstellers Aearo bemängeln. Das Unternehmen wurde zuvor von 3M gekauft, weswegen die Klage nun auch 3M belastet. Durch den niedriger als zuvor erwarteten Vergleich verzeichnete die Aktie am Monat einen Kursgewinn.



Am gleichen Tag veröffentlichte das GfK Marktforschungsinstitut die Zahlen zum Konsumklima-Index. Der Index stagniert weiterhin auf einem niedrigen Niveau, der Stand von -24.6 Punkten im Vormonat konnten mit -25,5 in diesem Monat nicht verbessert werden. Vor allem die Energiepreise verunsichern die Verbraucher, gewünschte Steuerentlastungen blieben aus.









AroundTown: Aktie erholt sich



Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson passte am Mittwoch durch den Spinn-Off des Konsumgütergeschäfts seinen Jahresausblick an. Auch legte der Immobilienkonzern AroundTown am Mittwoch seinen Halbjahresbericht vor. Das Unternehmen, welches ein Hauptaugenmerk auf Gewerbeobjekte legt, passte seinen Ausblick leicht positiv nach oben an. Die Aktie verzeichnete zweitweise einen Kursgewinn von 8%. Von ihrem Vorkrisenniveau 2021 liegt die Aktie dennoch weit entfernt.















Das statistische Bundesamt veröffentlichte am Mittwoch die Inflationsdaten, die Inflation betrug im August 6,1%. Im Vormonat betrug die Inflation noch 6,2%, die Kerninflation verharrt im August bei 5,5%. Die Teuerungsrate liegt noch weit entfernt von dem selbst gesteckten Ziel der Zentralbank von 2%, die Währungshüter beraten über weiteren Zinsänderungen.



Salesforce überzeugt mit guten Zahlen



Am Mittwochabend beeindruckte Salesforce die Anleger mit guten Quartalszahlen. Auch hier konnte die jeweilige Aktie steigende Kurse verzeichnen. Im vergangenen Quartal verzeichnete der Konzern einen Umsatz in Höhe von 8,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 11% gegenüber Vorjahr. Das operative Einkommen stieg auf 1,48 Milliarden Dollar, auch wurden Aktien zurückgekauft. Verantwortlich für den Kurssprung der Aktie war besonders die erhöhte Margenprognose für das laufende Jahr.



Zum Ende der Woche hin musste der Kupferproduzent Aurubis seine Ergebnisprognose überraschend zurückziehen. Das Unternehmen wird laut eigenen Angaben Verluste verbuchen müssen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, ein Diebstahl diverser Rohstoffe belastet die Unternehmensbilanz. Der Diebstahl schlägt auch auf die Salzgitter AG über, welche zu knapp 30% an Aurubis beteiligt ist. Die Aktie beider Unternehmen verlor im Zuge dessen an Wert.



Quelle: HSBC