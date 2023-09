Am Abend des 30. August wurde das 80. Venedig Filmfestival eröffnet. Filmemacher aus der ganzen Welt konkurrieren dort um den Goldenen Löwen. Cangzhou, die chinesische "Stadt des Löwen", gab am 31. während des Events "Fokus auf China" an den "Wunderbaren Drehorten" ein besonderes Debüt.

The famous Chinese Lion City Cangzhou made its debut in the "Beautiful Shooting Places" section of "Focus on China" unit at Venice Film Festival on 31st August 2023 in Venice. (Photo: Business Wire)

Der Eiserne Löwe von Cangzhou wurde 953 errichtet und ist das bekannteste und älteste Kunstwerk aus Gusseisen in China. Er ist 5,78 Meter hoch, 5,34 Meter lang und 3,17 Meter breit.

"Heute finden wir, die wir weit über den Eurasischen Kontinent getrennt leben, zum Anlass des Venedig Filmfestivals 2023 zusammen. Wir sind stolz, die Kultur und die touristischen Sehenswürdigkeiten von Cangzhou präsentieren zu dürfen. Wir möchten Freunde treffen und Brücken bauen," sagte Xiang Hui, Bürgermeister von Cangzhou in seiner Videobotschaft. "Cangzhou kann auf eine lange Geschichte von mehr als 1.500 Jahren zurückblicken. Geprägt wurde die Kultur der Stadt vom Grand Canal und dem Bohai Meer. Cangzhou ist bekannt als Wiege des Kampfsports und der Akrobatik. Hier gedeihen Johannisbeeren und Birnen und die Gießtechnik hat in unserer Stadt eine lange Tradition."

"Wie Venedig ist auch Cangzhou von Kanälen durchzogen. Der Grand Canal von China, von der UNESCO anerkannt als Weltkulturerbe, verläuft durch die Stadt und mäandert dann 216 Kilometer lang," fuhr Xiang fort. "So wie der Grand Canal als Wiege von Cangzhou bezeichnet werden kann, sind Kampfsport und Akrobatik die einzigartigen kulturellen Schätze der Stadt. Als erste Stadt in China wurde Cangzhou als 'Heimatstadt des Kampfsports' ausgezeichnet, da hier zahlreiche unterschiedliche Stilvarianten des Kampfsports gepflegt werden."

Roberto Stabile, Internationaler Berater und Leiter von Speziellen Projekten im Direktorat für Kino und Audiovisuelles des italienischen Kulturministeriums, sagte in seiner Rede: "Ich freue mich, dieses Jahr Cangzhou präsentieren zu dürfen. Die Schönheit dieser Stadt und ihr kulturelles Erbe sind beeindruckend. Ich hoffe, dass Cangzhou so an Bekanntheit gewinnt."

Als ein Höhepunkt des Events gab Jia Yimin, ein in Cangzhou geborener Kampfsportler des italienischen Zweigs von GuFengTang, eine wunderbare Vorstellung, die das Publikum stark beeindruckte.

"Dieses Event ist wunderbar. Ich interessiere mich sehr für Cangzhou und freue mich darauf, die Stadt mit ihrer natürlichen Landschaft, dem dortigen Essen und der besonderen Kultur bald zu besuchen. Vielleicht lerne ich auch ein wenig chinesisches Kungfu," sagte Dia Maria.

