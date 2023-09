Wochenausblick - Nach Quartalssaison: Die wichtigsten Konjunkturdaten der kommenden Woche

Werbung









Wie jeden Sonntag stellen wir Ihnen in unserem aktuellen Wochenausblick die wichtigsten Termine der kommenden Woche vor. Nachdem diese Woche noch einige Nachzügler Ihre Quartalszahlen vorgestellt haben, erwarten wir nächste Woche hauptsächlich Daten zur Konjunktur.



Montag



Die kommende Woche wird mit einem voraussichtlich ruhigen Montag starten. Die Börsen in den USA sowie Canada bleiben aufgrund des Labor Days den ganzen Tag geschlossen. Auch in Großbritannien öffnet die Börse erst wieder am Dienstag. Interessant könnte jedoch der Sentix Index für Investorenvertrauen sein, bei dem über 4000 private und institutionelle Investoren nach der aktuellen Markteinschätzung befragt werden. Zusätzlich erwartet uns die Handelsbilanz aus Deutschland für den August 2023.









Dienstag



Der Dienstag wird vor allem für Auto-Enthusiasten interessant, denn die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) wird Ihre Tore für rund 400.000 Besucher öffnen. Neben vielen neuen chinesischen Herstellern, will auch Tesla seit über 10 Jahren Abwesenheit mit einer neuen Version des Model 3 wieder vor Ort sein. Auch auf konjunktureller Seite gibt es wieder einige sehenswerte Indikatoren: Zahlreiche Einkaufsmanager Indizes mit darunter aus Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, USA und der Euro-Zone werden am Dienstag zum Teil das zweite Mal veröffentlicht und bestätigt.









Mittwoch



Auch der Mittwoch wird klar von Konjunkturdaten dominiert. Ab 11 Uhr blicken wir auf die Einzelhandelsumsätze aus der Euro-Zone. Diese gelten als wichtiger Indikator für die Konsumlaune der privaten Haushalte und der damit einhergehenden Indikation der wirtschaftlichen Verfassung der Euro-Zone. Speziell in Deutschland werden am Mittwochmorgen noch die Auftragseingänge der Industrie für Juli von der Deutschen Bundesbank vorgelegt. Ab 16:00 dürfen wir uns wieder vermehrt über Zahlen aus Amerika freuen. Herausstellen möchten wir vor allem die Zinsentscheidung der Bank of Canada, welche ab 16:00 Uhr deutscher Zeit ihr Zinsstatement abgeben wird.









Donnerstag



Am frühen Donnerstagmorgen beginnt der Tag mit der Veröffentlichung einiger wichtiger Indizes aus Japan die uns eine Einschätzung zur wirtschaftliche Lage des Landes geben können, darunter zum Beispiel der führende Wirtschaftsindex. In Deutschland warten auf uns die neusten Daten zur Industrieproduktion, welche auf der Seite des Statistischen Bundesamtes eingesehen werden können. Auf europäischer Ebene bekommen wir einen Einblick sowohl in die neusten Zahlen des Bruttoinlandsproduktes als auch zu der Beschäftigungsveränderung in der Euro-Zone. Die Woche wurde bis dato hauptsächlich von Konjunkturdaten geprägt. Nichts desto trotz dürfen wir uns am Donnerstag über den Nachzügler Home 24 freuen, der seine Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vorstellt.







Freitag



Wie auch schon der Rest der Woche stehen auch am Freitag die Konjunkturdaten im Vordergrund. Besonders hervorheben kann man die Veröffentlichungen der Bruttoinlandsprodukte von Japan, Irland und Russland. Außerdem gibt Eurostat den Harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland bekannt.







Das war der Wochenausblick - weitere Börsenlektüre finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.



Auf der HSBC-Zertifikate Instagram Page ist der Wochenausblick auch nochmal als Video vorhanden:







