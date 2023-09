Unterföhring (ots) -3. September 2023. Eine der kürzesten "Schlag den Star"-Ausgaben endet mit zwei klaren Siegen: ProSieben gewinnt weit vor der Konkurrenz die Prime Time und ist kristallklar der stärkste Sender am Samstag. Wunderbare 17,0 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Duell. Insgesamt sehen 5,39 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) die Show.Comedian Chris Tall setzt sich nach 12 Spielen mit 68:12 klar gegen Sänger Pietro Lombardi durch. Das Geschicklichkeitsspiel "Schütten" entscheidet über 100.000 Euro.Sieger Chris Tall: "Für Pietro und mich war es das wichtigste eine coole Show zu machen. Wir wollten unterhalten. Wir wollten der Pietro sein, der er ist. Wir wollten der Chris sein, der ich bin. Und das waren wir die ganze Zeit. Wir sind als Freunde rein, wir sind als Freunde raus. Ich bin unglaublich happy jetzt diesen legendären Geldkoffer in der Hand gehabt zu haben."Pietro Lombardi erklärt den Abend aus seiner Sicht: "Ich war irgendwie nicht da. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich kann mich nicht konzentrieren. Es sind Spiele. Bei Spielen ist es immer 50:50: entweder du gewinnst oder du verlierst. Ich hab' nie gelernt ein Flugzeug zu fliegen, Chris auch nicht - es ist einfach Glück. Oder Pech. Ich bin so enttäuscht von mir, weil ich das Blackout nicht rausbekommen habe. Ich war heute nicht da, das muss ich akzeptieren. Da gibt's auch keine Ausreden. Chris hat fair gewonnen. Ich war einfach nicht da, wo ich sein sollte. Deswegen: Ladet mich im nächsten Jahr wieder ein - aller guten Dinge sind drei."In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star", am 30. September, tritt Michael Mittermeier gegen Olaf Schubert an.Chris Tall gegen Pietro Lombardi - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - BoxenChris und Pietro boxen auf eine speziell vorbereitete Wand ein. Wer in 90 Sekunden öfter die Kontaktfläche trifft, gewinnt. Mit Vorsprung gewinnt Chris Tall das erste Spiel. 1:0 für den Comedian.Spiel 2 - Stapler-Drei-gewinnt"Drei gewinnt" mit einem Gabelstapler. In ein riesiges "Drei gewinnt"-Spielfeld lassen die beiden Gegner mit Hilfe eines Gabelstaplers Bälle fallen. Pietro setzt der Konstruktion etwas zu. Das hindert Chris Tall allerdings nicht am Gewinnen. Es steht 3:0 für Chris.Spiel 3 - Wer ist das?Elton zeigt den Spielern das Bild einer prominenten Person. Sie sollen den Vor- und Nachnamen nennen. In einer Kopf-an-Kopf-Entscheidung gewinnt "Mein Trizeps sieht gut aus"-Pietro sein erstes Spiel des Abends. Er gleicht aus auf 3:3.Spiel 4 - Wegbowlen"Murmelmania" läuft demnächst in SAT.1. ProSieben hat das Ganze etwas größer aufgebaut. Einer der Spieler rollt seine Bowlingkugel über ein Spielfeld ins markierte Tor. So weit, so einfach. Wäre da nicht der Gegenspieler, der mit seiner Kugel versucht die gegnerische abzulenken. Darin zeigt sich Chris Tall erfolgreicher und geht mit 7:3 in Führung.Spiel 5 - Balance-RohrPietro und Chris sollen ein wassergefülltes Rohr durch einen Parcours balancieren. Das Rohr muss dabei perfekt horizontal sein - gerät es aus dem Gleichgewicht, stößt es an die Parcours-Begrenzung und löst einen Alarmton aus. Dann muss der Parcours von vorne angefangen werden. Der Comedian beweist das ruhigere Händchen und baut seine Führung auf 12:3 aus.Spiel 6 - FehlerduellElton zeigt beiden Gegnern zwei fast gleiche Bildraster. Allerdings verbergen sich in einem Bild drei Fehler. Wer schaut genauer hin? Souverän entscheidet Chris das dritte Spiel in Folge für sich. Es steht 18:3.Spiel 7 - FliegerChris und Pietro werfen Gleit-Flieger durch sechs aufgehängte Rahmen. Wer weiter kommt, gewinnt. Und das ist wieder der Comedian. Er erhöht die Distanz zu Pietro, 25:3.Spiel 8 - Musik-MemoryIst der Sänger hier im Vorteil? Die beiden Spieler sitzen vor einem digitalen Memory-Spiel. Hinter jedem aufgedeckten Feld verbirgt sich ein Musikschnipsel. Mit elf gefundenen Paaren gewinnt Chris auch dieses Spiel: 33:3.Spiel 9 - Glitch-FußballAuf einer riesigen Hüpfburg spielen die Kontrahenten Fußball. Diesmal wendet sich das Blatt für Pietro, er kann Boden gut machen und verkürzt auf 33:12 für Tall.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenWer knackt den Spiele-Klassiker nach dem Konditionsspiel? Keiner blamiert sich, aber zehn Punkte kassiert Chris. Es steht 43:12 für ihn.Spiel 11 - Draisinen-AutoIn einem eigens konstruierten Draisinen-Auto meistern die Spieler abwechselnd den Studio-Parcours. Gelenkt wird ausschließlich mit den Beinen, der Antrieb erfolgt über die Arme. Koordination, Kraft und Ausdauer sind gefragt. Davon kann Tall am späten Abend mehr abrufen. Ist er mit 54:12 für Pietro uneinholbar?Spiel 12 - SchüttenMatchball-Spiel für Chris: Geschicklichkeit und ein ruhiges Händchen ist gefragt. Aus einem Glas voller Kugeln schütten die Kandidaten in ein Glas eine der Kugeln, in das zweite Glas zwei Kugeln und in das dritte Glas drei Kugeln. Tall verwandelt den Ball und gewinnt "Schlag den Star" mit 66:12 Punkten.Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.