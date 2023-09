Die Bullen geben derzeit bei Tesla den Ton an. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 2,69 Prozent. Das Wertpapier schloss drei der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Dabei erwischte Tesla am Dienstag mit einem Plus von 7,69 Prozent einen absoluten Sahnetag. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen? Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...