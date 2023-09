Liebe Leser, in den letzten Zeiten wurde die Mercedes-Benz-Aktie deutlich unter Druck gesetzt. Dies wird durch einen Kursrückgang von 10,5% in den letzten sechs Handelsmonaten sichtbar. CEO Ola Källenius hat jedoch in einem Interview mit Reuters erneut für Schlagzeilen gesorgt. Seiner Meinung nach ist Effizienz das neue Zahlungsmittel bei Elektroautos - ein Faktor auf den sich Mercedes-Benz konzentriert. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...