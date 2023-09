Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat bei den Analysten weiterhin derzeit mehr Freunde als am Aktienmarkt - Die Schätzungen lauteten zum Ende der vergangenen Woche immerhin gut 110 % - die Aktie selbst taumelte auf weniger als 8 Euro. Dabei hat Plug Power in der vergangenen Woche zumindest keinen weiteren Anlass zur Klage mehr gegeben. Es gab keine Nachrichten, die den Kurs an den Aktienmärkten tatsächlich hätten beeinflussen können. ...

