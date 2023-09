Die Seouler Stadtverwaltung und die Tourismusorganisation von Seoul haben am 1. September die weltweite Veröffentlichung von Seoul Edition 23: New Tradition angekündigt, einem Video zur Tourismusförderung Seouls, das V von BTS präsentiert. Das Teaser-Video hat mit 400.000 Aufrufen in nur einer Woche eine beachtliche Resonanz ausgelöst.

Der zweite Teil der Kampagne, Seoul Edition 23: Nature in the City, ist für den 8. September geplant.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230830636026/de/

Die Tourismusorganisation von Seoul hat auf VisitSeoul TV, dem offiziellen YouTube-Kanal für den Seoul-Tourismus, das Kampagnenvideo zur Tourismusförderung Seouls, Seoul Edition 23: New Tradition, mit dem BTS-Mitglied V veröffentlicht. (Grafik: Business Wire)

Ein Video zur Tourismusförderung Seouls für 2023 mit V, BTS-Mitglied und Ehrenbotschafter für den Tourismus in Seoul, ist auf VisitSeoul TV (https://www.youtube.com/VisitSeoulTV) erschienen, dem offiziellen YouTube-Kanal für den Seoul-Tourismus, der von der Seouler Tourismusorganisation betrieben wird.

Das erste Video, New Tradition, präsentiert Seoul und seine Fähigkeit, Elemente der Vergangenheit in die Moderne zu integrieren. Das Video beginnt mit dem Titel der Seoul Edition 23 und zeigt V vor der Kulisse von Seoul. Im weiteren Verlauf wird dargestellt, wie die traditionellen Zeichen und Symbole der Stadt in modernisierter Form immer noch in unser tägliches Leben eingebettet sind, wie etwa die Y2K-Mode auf dem Dongmyo-Markt, ein modernes Café auf einem traditionellen Markt und die Medienfassadenausstellung auf dem Gwanghwamun-Platz. Das Video schließt mit der Botschaft "Seoul, Make It Yours" und ruft die Zuschauer weltweit damit auf, die Gelegenheit zu nutzen, Seoul im Hier und Jetzt zu erleben.

Das zweite Video mit dem Titel "Nature in the City" soll am 8. September herauskommen und zeigt den Lebensstil der Seouler, die die Natur in der quirligen Innenstadt genießen.

Auf den Social-Media-Kanälen von Visit Seoul findet im September überdies das Hashtag-Event Seoul Edition statt. Postet man unter dem entsprechenden Hashtag Fotos von Orten, die man besuchen oder empfehlen möchte, nimmt man an einer Verlosung teil und hat die Chance, ein Hin- und Rückflugticket von und nach Seoul sowie einen Gutschein für zwei Übernachtungen in einem Fünf-Sterne-Hotel zu gewinnen. Einzelheiten zur Veranstaltung sind ab dem 1. September auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Visit Seoul (@visitseoul_official) und auf anderen Social-Media-Kanälen von Visit Seoul zu finden.

Die Kampagne zur Tourismusförderung Seouls ist sehr bedeutsam, da sie den neuen Markenslogan der Stadtverwaltung von Seoul, Seoul, My Soul, in der ganzen Welt präsentiert. Versehen mit dem neuen Markenslogan, werden die Kampagneninhalte über einflussreiche Outdoor-Medienkanäle in sechs Großstädten, darunter der Times Square in New York City, Tokio, Schanghai, Bangkok und Taipeh, an Menschen in aller Welt kommuniziert. Alle gezeigten Inhalte stehen unter dem Motto, Selfies mit V zu machen, in der Hoffnung, unter Fans und anderen interessierten Zuschauern der weltweiten Community viral zu gehen.

Überdies wird die Kampagne rund um den Globus in den USA, in Europa und in anderen Regionen Asiens über große Fernsehsender wie CNN und NBC sowie über die New York Times verbreitet werden.

Über die Werbung für Seoul als Reiseziel hinaus wird die Tourismusorganisation von Seoul eine starke Botschaft aussenden, um Touristen anzuziehen, indem das im Wandel begriffene Seoul als "limitierte Auflage" beschrieben wird. Ferner ist es ein zentraler Bestandteil der Kampagne, das Image Seouls als eine Stadt zu prägen, die auf den "Newtro"-Trend und die Fähigkeit setzt, mit der Natur in und um Seoul zu harmonieren.

