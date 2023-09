DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/02. und 03. September 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Mercedes-Chef: Dt. Autobauer gut gegen chinesische Konkurrenz aufgestellt

Mercedes-Chef Ola Källenius sieht die deutschen Autohersteller vor der anstehenden Mobilitätsmesse IAA gut gegen die neue chinesische Konkurrenz aufgestellt. "Die Preise, die die Chinesen in Deutschland aufrufen, sind überraschend hoch", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Gleichzeitig sieht er die deutschen Autobauer technologisch nicht schlechter aufgestellt als die neuen Wettbewerber. Es komme nicht nur auf die Frage an, ob Elektroantrieb oder Verbrenner: "Automobilbau ist Zehnkampf", so Källenius. Und die Deutschen seien weiterhin in den meisten Disziplinen führend.

Evonik bereitet Kurzarbeit für 2 Anlagen vor; Absorber-Verkauf kommt voran

Der Spezialchemiekonzern Evonik bereitet Kurzarbeit für zwei seiner Anlagen vor. "Wir haben derzeit zwei kleine Anlagen, an denen insgesamt eine niedrige zweistellige Zahl an Mitarbeitern in Kurzarbeit gehen soll, weil es an Nachfrage für diese spezifischen Produkte mangelt. Das kann je nach Entwicklung auch mehr werden, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann der Rheinischen Post. Der Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern, die dafür sorgen, dass Babywindeln trocken bleiben, und zu dem auch Anlagen in Krefeld gehören, kommt voran.

BMW-CEO: Planen schnellen Hochlauf der neuen Auto-Generation

BMW will die neue vollelektrische Fahrzeuggeneration in den kommenden Jahren äußerst schnell an den Start bringen. "Wir planen eine unglaublich schnelle Markteinführung", sagte CEO Oliver Zipse im Vorfeld der IAA Mobility in München anlässlich der Vorstellung eines neuen vollelektrischen Modells. Der Autokonzern will mit einer neuen Elektro-Architektur, der sogenannten Neuen Klasse, sechs Modelle innerhalb von 24 Monaten nach Produktionsstart 2025 auf den Markt bringen.

Neues Model 3 von Tesla fährt weiter und ist teurer

Tesla hat sein lang erwartetes überarbeitetes Model 3 mit einer größeren Reichweite vorgestellt. Die neue Version hat ein schlankeres und sportlicheres Design sowie einem zusätzlichen 8-Zoll-Bildschirm für die Passagiere auf den Rücksitzen, wie auf der Website von Tesla zu sehen ist. Einen niedrigeren Preis, wie von einigen Analysten erwartet, hat das Modell nicht.

BMW/Zipse: Neue Klasse wird "sehr profitabel" sein

BMW verspricht auch bei anhaltend hohen Investitionen und dem Hochlauf der zunächst margenschwächeren vollelektrischen Autos eine anhaltend hohe Profitabilität. "Wir sind bereits heute profitabel mit Elektrofahrzeugen", sagte CEO Oliver Zipse anlässlich der Vorstellung des Visionsfahrzeugs für die kommende Fahrzeuggeneration. "Die Neue Klasse wird sehr profitabel" sein, kündigte der Manager gegenüber Journalisten an.

INTERVIEW/BMW-CFO: Auftragseingang auch immer Sommer zweistellig

BMW verzeichnet trotz des insgesamt trüberen Wirtschaftsumfelds nach wie vor eine gute Nachfrage nach Premiumautos. "Die Nachfrage nach unseren Produkten ist nach wie vor gut", sagte Finanzvorstand Walter Mertl zu Dow Jones Newswires. "Seit April sind die Auftragseingänge aber zweistellig positiv, und das war auch im Juni, Juli und August der Fall", betonte der Manager. Daher sei auch der Auftragsbestand des Konzerns in Europa nach wie vor gut. Aktuell liege der Bestand in der Summe leicht über Niveau von 2022. "Unser Auftragsbestand wird uns also noch komfortabel bis Ende 2023 tragen", ergänzte Mertl.

IPO/Arm strebt Bewertung über 50 Milliarden US-Dollar an - Kreise

Der britische Chipdesigner Arm strebt eine Zielbewertung zwischen 50 und 55 Milliarden US-Dollar an, damit zeichnet sich der größte Börsengang des Jahres ab. Arm plant bereits ab Dienstag potenzielle Investoren zu treffen, bevor die Aktie eine Woche später an der Nasdaq debütiert, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die SoftBank Group, Eigentümer von Arm, werde voraussichtlich etwa 10 Prozent der Aktien verkaufen, so die Personen.

