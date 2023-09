DJ MÄRKTE ASIEN/Feste Börsen in China dank Immobiliensektor

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zum Auftakt in die neue Börsenwoche spielt die Musik in Ostasien an den chinesischen Börsen. Hongkong tendiert sehr fest mit einem Plus von 2,6 Prozent, in Schanghai ist die Tendenz fest, dort gewinnt das Marktbarometer 1,1 Prozent. Für neue Zuversicht sorgen positive Meldungen aus dem Immobiliensektor. Zum einen hat der Immobilienriese Country Garden einen Aufschub ausgehandelt, was das Bedienen von Dollarverbindlichkeiten betrifft, zum anderen haben am Wochenende mehrere chinesische Großstädte angekündigt, ihre Hypothekenpolitik zu lockern, um den mit Problemen kämpfenden Immobiliensektor zu stützen.

Für Country Garden geht es um 14 Prozent nach oben, für Country Garden Services um 5,7 Prozent, Longfor gewinnen 11,1, China Vanke 8,7 und Seazen Group sogar 20 Prozent.

Chinesische Großstädte im ganzen Land, darunter Peking und Schanghai, haben die Hypothekenanforderungen für einige Hauskäufer verringert und damit die Hürde für den Hauskauf gesenkt. "Diese landesweite politische Maßnahme stellt einen bedeutenden Schritt zur Stimulierung des Immobiliensektors dar, weil die politischen Entscheidungsträger zunehmend besorgt sind über den Zusammenbruch des Immobiliensektors, die Abwärtsspirale und eine steigende Anzahl von Kreditrisikoereignissen bei großen Bauträgern und Finanzinstituten seit Mitte August", so die Analysten von Nomura dazu.

In Hongkong sind daneben Technologieaktien gesucht. Hier sprechen Marktbeobachter auch mit Blick auf die Technologiewerte an der Wall Street von Nachholbedarf, nachdem in Hongkong am Freitag wegen eines Taifuns nicht gehandelt werden konnte.

An den anderen Aktienmärkte der Region geht es zwar ebenfalls nach oben, allerdings weniger stark. Der Nikkei-Index in Tokio legt um 0,5 Prozent zu auf 32.866 Punkte, Seoul und Sydney kommen um je rund 0,4 Prozent voran. Hier sorgt für Unterstützung, dass die Erwartungen einer neuerlichen Zinsanhebung in den USA weiter gesunken sind, nachdem diverse Konjunkturdaten wie zuletzt der Arbeitsmarktbericht eher mau ausfielen, damit aber zugleich Entspannung an der Inflationsfront signalisierten.

Kursgewinne verzeichnen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise zuletzt sieben Tage in Folge gestiegen waren auf die höchsten Stände im laufenden Jahr. In Tokio verteuern sich Inpex um 1,7 Prozent, in Hongkong CNOOC um 3,0 und in Sydney Woodside um 1,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.311,90 +0,5% +3,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.851,99 +0,4% +25,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.573,46 +0,4% +15,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.168,38 +1,1% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.851,35 +2,6% -7,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.239,41 +0,2% -0,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.463,78 +0,0% -2,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD EUR/USD 1,0782 +0,1% 1,0775 1,0859 +0,7% EUR/JPY 157,60 +0,0% 157,53 157,88 +12,3% EUR/GBP 0,8556 -0,0% 0,8557 0,8559 -3,3% GBP/USD 1,2603 +0,1% 1,2591 1,2687 +4,2% USD/JPY 146,17 -0,0% 146,23 145,38 +11,5% USD/KRW 1.323,94 +1,7% 1.323,94 1.317,94 +4,9% USD/CNY 7,1500 0% 7,1500 7,1487 +3,6% USD/CNH 7,2645 -0,1% 7,2690 7,2618 +4,9% USD/HKD 7,8395 -0,1% 7,8453 7,8434 +0,4% AUD/USD 0,6463 +0,2% 0,6449 0,6476 -5,2% NZD/USD 0,5945 +0,0% 0,5945 0,5968 -6,4% Bitcoin BTC/USD 25.998,46 +0,1% 25.968,39 25.998,11 +56,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,59 85,55 +0,0% +0,04 +9,3% Brent/ICE 88,54 88,55 -0,0% -0,01 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,80 1.939,77 +0,3% +5,03 +6,6% Silber (Spot) 24,26 24,18 +0,3% +0,08 +1,2% Platin (Spot) 965,40 965,85 -0,0% -0,45 -9,6% Kupfer-Future 3,83 3,83 +0,1% +0,00 +0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.