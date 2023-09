Der Industriekonzern Myers Industries Inc. (ISIN: US6284641098, NYSE: MYE) wird am 4. Oktober 2023 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 13,5 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Record date ist der 13. September 2023. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtausschüttung 0,54 US-Dollar je Aktie. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 19,09 US-Dollar (Stand: 1. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...